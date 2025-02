Staatliche Ausreisehilfe für Syrer: Behörden verschicken Schreiben

Die Behörden informieren syrische Staatsbürger über ein Förderprogramm, das ihre Rückkehr finanziell unterstützt. Während einige Betroffene Beratungsgespräche suchen, kritisieren Flüchtlingsorganisationen die Maßnahme als unverantwortlich.

In Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland) sorgt derzeit die Diskussion um die Rückkehr syrischer Staatsbürger in ihre Heimat für Aufsehen, wie die BILD berichtet. Die Ausländerbehörden in Schwerin und Rostock haben jüngst Schreiben an syrische Bürger verschickt, die Unterstützung bei der Ausreise anbieten. Diese Briefe informieren über ein Förderprogramm, das die Kosten der Rückkehr sowie eine finanzielle Starthilfe in Syrien abdeckt.

In Rostock wurden alle syrischen Staatsbürger kontaktiert, während in Schwerin 59 Flüchtlinge angeschrieben wurden, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern hatte die Ausländerbehörden zuvor angewiesen und den Text für die Schreiben bereitgestellt. In diesen wird eine geplante Neuordnung in Syrien angesprochen, die den Bürgern zugutekommen soll.

Förderprogramm Details

Das Förderprogramm bietet umfassende Leistungen wie Flug- oder Bustickets, Fahrtkosten zum Flughafen oder Bahnhof, Reisebeihilfen und medizinische Unterstützung. Zudem wird pro Person eine einmalige Förderung von 1.000 Euro gewährt.

Kritik und Reaktionen

Kritik an dieser Aktion kommt von Flüchtlingsorganisationen wie dem Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern. Ulrike Seemann-Katz betont, dass Syrien weiterhin ein Krisengebiet sei, in dem die Regierung nicht das gesamte Land kontrolliere. Viele Krankenhäuser und Schulen seien zerstört, die Wirtschaft liege am Boden, und etwa 80 Prozent der Bevölkerung seien auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Trotz der kritischen Stimmen gibt es in Schwerin auch positive Rückmeldungen: Neun Personen haben Interesse an einer Beratung zu den Fördermöglichkeiten geäußert. Doch von den neun ausreisepflichtigen Syrern, die direkt angesprochen wurden, lehnten alle eine Ausreise ab, selbst mit finanzieller Unterstützung.