Messerangriff in Einkaufszentrum: Teenager festgenommen

Am Donnerstag kam es in einem Einkaufszentrum zu einem tragischen Messerangriff, bei dem zwei Frauen ums Leben kamen. Ein 16-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen, und die Polizei fand in der Nähe des Tatorts ein Messer.

Am Donnerstag erschütterte ein tragischer Messerangriff ein Einkaufszentrum in der Tschechischen Republik, bei dem zwei Frauen ihr Leben verloren. In der Stadt Hradec Králové, rund 100 Kilometer östlich von Prag, wurde in einem Geschäft ein jugendlicher Verdächtiger in Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen.

Tschechischer Staatsbürger

Anfangs wurden die beiden Opfer mit Verletzungen gemeldet, wobei eine Frau schwer verletzt war. Später bestätigte die Polizei den Tod beider Frauen. Der festgenommene Verdächtige, ein 16-jähriger tschechischer Staatsbürger, wurde kurz nach dem Angriff etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt gefasst. In der Nähe entdeckte die Polizei auch ein Messer.

Premierminister reagiert

Der tschechische Premierminister Petr Fiala drückte den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Auf der Plattform X schrieb er: „Was heute in Hradec Králové passiert ist, ist eine völlig unfassbare und grausame Tat. Ich denke an die Familien der Opfer und spreche ihnen mein aufrichtiges Beileid aus.“

Motiv unklar

Das Motiv des Angriffs bleibt weiterhin unklar. Die Polizei versicherte jedoch, dass die Lage unter Kontrolle sei und keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe. Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

In einer weiteren Mitteilung auf X informierte die Polizei, dass das Nationale Zentrum zur Bekämpfung von Terrorismus, Extremismus und Cyberkriminalität sowie andere Analysten die Motivation des Angreifers untersuchen. Sobald erste Erkenntnisse vorliegen, sollen diese veröffentlicht werden.