Stanko lebt mit nur 75 Euro anderthalb Jahre auf der Mülldeponie

Stanko Ignjatovic (68) aus Zelece lebte in einem kleinen zweimal Quadratmeter-Haus ohne Türen oder Fenster, ausgestattet lediglich mit nur einem kleinen Heizkörper. Aufgrund von Sozialhilfe in Höhe von 75 Euro kleidete und ernährte er sich aus dem Müll.

Stanko lebte anderthalb Jahre unter entbehrungsreichen Bedingungen auf der Mülldeponie der Gemeinde Zepce, ohne Wasser und Strom. Trotz dieser extremen Umstände beschwerte er sich nicht über sein Leben. Ein örtlicher Förster nominierte ihn als Kandidaten für eine politische Partei bei den Kommunalwahlen in Bosnien und Herzegowina, was ihm breitere Bekanntheit einbrachte.

In einem Video erklärte Stanko, dass er das Wasser im Sommer in der Sonne aufheizte und in einem kleinen Haus mit einem Heizkörper lebte, der ihm half, den Winter zu überstehen. Früher aß er hauptsächlich Abfälle von Mülldeponien.

Er sagt, dass 2014 ein gutes Jahr für ihn war, obwohl es Überschwemmungen gab, weil er zu dieser Zeit viel Essen und andere Dinge von der Deponie nehmen konnte, nachdem sie dort gelandet waren.

Obwohl er gesundheitliche Probleme hatte und seit fünf Jahren auf seine Rente wartet, ist Stanko trotz allem ein glücklicher Mann, der in seinem neueren Haus Strom und Wasser hat und einen Sohn hat, auf den er stolz ist.