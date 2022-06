Start der Sommerferien: Schüler aus Serbien singen Lieder von Baja Mali Knindza (VIDEO)

Bei der Abschlussaufführung der Viertklässler der Grundschule „Vasa Stajic“ aus Novi Sad (Serbien) wurde zehnjährigen Kindern das Lied „Ich liebe dich nicht Alija, weil du Balija (verspottende für Moslem) bist“ (“Ne volim te Alija sto si Balija”) vorgespielt, in dem nationaler Hass gegenüber Bosniaken zum Ausdruck kommt. In dem Video, das an die Viber-Gruppe der Eltern weitergeleitet wurde, spielen Kinder ab zehn Jahren Verse zur Verherrlichung von Kriegsverbrechen in Bosnien und Herzegowina mit, “Kanonen” werden gefeiert, und das alles in einer „Schlange“, das von einer Lehrerin geführt wird.

Dies war die Abschlussaufführung aller vierten Klassen dieser Schule, an der etwa hundert Kinder und vier Lehrer teilnahmen.

Das Video aus dem Festsaal der Schule zeigt, dass mit den ersten Takten von Baja Mali Knindzas Lied „Oh Alija, odnela te voda“ (dt. Oh Alija, du sollst vertrieben werden) die Kinder anfangen zu spielen, dann gesellt sich eine Lehrerin zu ihnen. In weiteren Strophen, in denen die Städte aufgeführt sind, in denen ungeheuerliche Kriegsverbrechen begangen wurden, beginnt die Lehrerin selbst zu murmeln und führt die „Schlange“ verspielter Zehnjähriger. Die Kinder freuten sich mit Versen, die die Verbrechen gegen Tausende von Prijedor-Bürgern feierten, die getötet wurden, verschwanden oder in Lagern landeten. Die an den „Sieg“ in Kozarac erinnerten, das buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht wurde, und das Schicksal von Visegrad verherrlichten, wo Bosniaken bei lebendigem Leib verbrannt wurden.

Das Lied listet buchstäblich alle Orte auf, an denen die schlimmsten Kriegsverbrechen in Bosnien und Herzegowina begangen wurden, Zehntausende von Menschen getötet und Hunderttausende bei ethnischen Säuberungsaktionen vertrieben wurden, für die vor Den Haag Hunderte von Jahren Haft verhängt wurden.

Der glückliche Umstand ist, dass, nach der Aufnahme zu urteilen, die meisten Schüler weder den Text des erwähnten Liedes kannten, noch offensichtlich wussten, wovon sie sprach. Die Direktorin der Schule, Zorica Djuric, die über das Internet von der ganzen Veranstaltung erfahren hatte, sagte, dass es sich um einen unbedachten Vorfall handele und dass keiner der anwesenden Lehrer jemals die umstrittenen Verse gehört, geschweige denn den Kindern vorgespielt habe.

„Das sind Lehrer mit jahrzehntelanger Erfahrung im Unterricht, viele von ihnen stehen kurz vor der Pensionierung und keiner von ihnen hat von Baja Mali Knindza gehört, geschweige denn, unseren Schülern diese Art von Inhalten vorgespielt“, sagt die Direktorin, die sofort alle versammelte und recherchierte, worum es geht.

„Leider haben wir keinen Einfluss darauf, was die Kinder zu Hause hören und was ihre Eltern spielen. Es ist wirklich nur ein unangenehmes Ereignis, aber ich kann im Namen des gesamten Schulpersonals absolut garantieren, dass sie nichts Ähnliches tun würden“, sagt Zorica Djuric.

Die Direktorin erklärte, dass „ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde und dass sich die Schule bis zum Ende desselben nicht mehr zu diesem Fall äußern wird“.

