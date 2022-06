Serben haben die besten Frauen, Kroaten sind groß und Bosnier…

„From Serbia? Iz Srbije? Sjedite. Kafa, sok, nema rakija šljiva, ima sok, juice odličan”. Mit diesen Worten wurden Reporter von Naufel bedient, Besitzer eines Cafés in Tunis, genauer in El Jem. Die jahrelange Tourismusarbeit mit internationalen Gästen hinterließ auch bei Naufel Spuren. Er lernte zahlreiche Phrasen in den verschiedenen Weltsprachen, darunter auch in den Sprachen des Balkans.

“Dobar dan, dobra sarma, turska kafa s mlijekom” erweiterte Naufel vor den begeisterten Serben seine Phrasenliste und verriet ihnen, auf welche Weise er die Bewohner der Balkanländer erkennt.

“Serben haben die besten Frauen, große Augen, einen etwas dunkleren Teint. Kroaten sind hell, sie haben kleine Sommersprossen, sie sind groß und die besten Handballspieler. Die Slowenen sind klein und etwas dicker. Und Bosnier, Bosnier essen zu viel und das ist groß bei ihnen”, erklärte er lachend und zeigte auf den Hals.

