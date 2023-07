Stau-Wochenende: Verkehrsprogose für Urlauber desaströs

Das kommende Wochenende verspricht enorme Verkehrsbewegungen, die das bisher stärkste Reisewochenende des Sommers 2023 ausmachen könnten, wie ARBÖ-Verkehrsexperten prognostizieren. Der Beginn der Sommerferien für rund 3,1 Millionen Schülerinnen und Schüler aus den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg hat begonnen. Zusammen mit der „Austrian Bowl XXXVIII“ wird voraussichtlich eine Verkehrslawine erwatet.

Die Schülerinnen und Schüler aus Bayern und Baden-Württemberg treten nun ihre Ferien an, was den Verkehr erheblich verdichtet. Es wird erwartet, dass viele von ihnen ihre Ferien teilweise am Mittelmeer, in Österreich und den östlichen Nachbarstaaten verbringen werden. Daher wird am Samstag, dem Hauptreisetag, ein Strom von Reisenden auf den Transitrouten im Süden, Westen und teilweise auch im Osten erwartet. Insbesondere auf den Hauptverkehrswegen könnten längere Staus auftreten, prognostizieren die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Verlagerung auf Freitag und Sonntag

Die Analysten fügen hinzu, dass obwohl sie festgestellt haben, dass sich der Reiseverkehr teilweise auf den Freitagnachmittag und Sonntag verlagert, der Samstag wahrscheinlich dennoch der Tag mit der intensivsten Reisetätigkeit sein wird. Sie weisen außerdem darauf hin, dass die Transitverbote für den Verkehr auf der A10 in Salzburg und in Tirol an diesem Wochenende weiterhin in Kraft bleiben.

Ebenfalls an diesem Wochenende findet ein Höhepunkt für die Fans der „Austrian Football League“ statt. Die „Austrian Bowl XXXVIII“ am kommenden Samstag (29.07.2023) ist ein Deja vue. Der Austragungsort, die NV-Arena in Sankt Pölten, ist der gleiche geblieben wie im Vorjahr. Es werden Verzögerungen insbesondere in und um das Stadion herum sowie auf den Hauptverkehrsrouten erwartet.