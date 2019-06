Stoppt Trump den U-Bahn-Ausbau in Wien?

Der bevorstehende Ausbau der U-Bahn ist gefährdet und der Grund dafür ist das „Amerika-Haus“ in Wien.

Ab der zweiten Jahreshälfte 2020 sollen rund um das Rathaus in Wien die Arbeiten für das Linienkreuz U2 und U5 starten. Bereits zuvor beginnen die Tunnelbohrmaschinen am Matzleinsdorfer Platz in Richtung Rathaus vorzudringen.

Die Maschinen sollen auch das „Amerika-Haus“ am Friedrich-Schmidt-Platz 2 passieren, was problematisch werden könnte, denn das Gebäude und alles darunter stehen unter diplomatischem Schutz. Demnach können die Arbeiten ohne der US-Zustimmung nicht durchgeführt werden.

