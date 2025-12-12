Streaming-Gigant HBO Max ab 2026

Fans von Erfolgsserien wie “House of the Dragon” können aufatmen: HBO Max kommt nach Österreich – mit Werbemodell und internationalen Blockbustern im Gepäck.

Der Streamingdienst HBO Max wird ab Jänner 2026 auch in Österreich verfügbar sein. Der zum Warner Bros. Discovery-Konzern gehörende Anbieter erweitert damit seine internationale Präsenz auf den österreichischen Markt. Laut einer Mitteilung des Unternehmens wird von Beginn an ein werbeunterstütztes Abonnement-Modell angeboten.

Konkrete Informationen zu den Abo-Preisen sowie das exakte Datum der Markteinführung stehen derzeit noch aus. Für die Werbevermarktung in Österreich zeichnet sich Azerion Austria verantwortlich.

Erfolgreiche Serien

HBO hat sich international durch Erfolgsproduktionen wie “House of the Dragon”, “The Last of Us” und “The White Lotus” einen Namen gemacht.