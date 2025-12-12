Silvester-Razzia an Grenze: 25-Jähriger mit unvorstellbarem Pyro-Arsenal erwischt

Bei einer Schwerpunktaktion an der tschechischen Grenze im Bezirk Mistelbach stellten Beamte der Fremden- und Grenzpolizei Laa an der Thaya am 8. Dezember erhebliche Mengen illegaler Pyrotechnik sicher. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten in einem Kastenwagen rund 150 Kilogramm Feuerwerkskörper, insgesamt 1464 pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F3 und F4.

Weitere Sicherstellungen

Im Rahmen weiterer Kontrollen an der Staatsgrenze konnten die Polizeibeamten zusätzlich 1.800 pyrotechnische Gegenstände derselben Gefahrenklassen aus dem Verkehr ziehen. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich mahnt in diesem Zusammenhang zu besonderer Vorsicht beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern.

