Skandalfoto aufgetaucht: Miss Finnland verliert Titel nach rassistischer Pose

Die finnische Schönheitskönigin Sarah Dzafce muss nach einem Rassismus-Skandal ihre Krone abgeben. Die Veranstalter des Miss-Finnland-Wettbewerbs haben sich von der erst im September gekürten Siegerin distanziert und in einer offiziellen Stellungnahme betont, dass sie keinerlei rassistische oder diskriminierende Verhaltensweisen dulden.

Der finnische Sender Yle berichtete über den Auslöser der Kontroverse: Ein problematisches Foto von Dzafce verbreitete sich in sozialen Netzwerken und löste heftige Kritik aus. Die Aufnahme zeigt die junge Frau, wie sie ihre Augen mit den Fingern zu Schlitzen verzieht. Der begleitende Kommentar lässt sich laut Yle sinngemäß mit “mit einem Chinesen essen gehen” übersetzen. Diese Darstellung wurde allgemein als herabwürdigend gegenüber Menschen asiatischer Herkunft wahrgenommen.

Dzafces Rechtfertigung

Zunächst versuchte Dzafce, ihr Verhalten zu rechtfertigen. Sie behauptete, sie habe aufgrund “starker Kopfschmerzen” lediglich ihre Schläfen massiert und dabei die Augen geweitet. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag ruderte sie jedoch zurück, entschuldigte sich insbesondere bei der asiatischen Gemeinschaft und stellte klar: “Rassismus ist in keiner Weise akzeptabel.”

Neue Titelträgerin

Tara Lehtonen, die ursprüngliche Zweitplatzierte des Wettbewerbs, übernimmt nun die Rolle der Miss Finnland.

In einem Instagram-Beitrag erklärte die Helsinkierin: “Ich verspreche, diesen Titel mit Stolz und tiefem Respekt zu tragen.”