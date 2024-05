Streit beim Bowling: Frau wird von Kugel am Kopf getroffen (VIDEO)

In einem Bowling-Center in Miami, Florida, eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen derart, dass eine Frau von einer geworfenen Bowlingkugel am Kopf getroffen wurde. Die Polizei sucht nun nach zwei beteiligten Frauen, von denen eine schwer verletzt wurde.

Feierabendspaß außer Kontrolle

Die eigentlich entspannte Atmosphäre im „Lucky Strike Miami“ schlug jäh um, als eine Gruppe von mindestens sieben Personen in Streit geriet. Zeugen des Vorfalls berichten, dass der Konflikt zunächst mit dem Werfen von Gegenständen begann und sich zu einer handfesten Schlägerei steigerte. Die eskalierende Situation wurde durch Videos auf der Social-Media-Plattform X dokumentiert und veranschaulicht das Chaos, das sich abspielte.

Verhängnisvoller Wurf

Im Verlauf der Auseinandersetzung griffen die Beteiligten zu Bowlingkugeln. Eine dieser Kugeln traf eine Frau mit voller Wucht am Kopf, was nicht nur den Streit, sondern auch ihren Abend abrupt beendete. Die New York Post berichtete später über den Vorfall und das rasche Verschwinden der Streithähne, noch bevor die Polizei am Ort des Geschehens eintraf.

Fahndung nach den Beteiligten

Aktuell laufen Ermittlungen gegen zwei Frauen – die Verletzte und ihre mutmaßliche Angreiferin. Die Behörden prüfen Anklagen wegen mutwilliger Beschädigung des Eigentums sowie schwerer Körperverletzung für die vermutliche Täterin. Insbesondere die gewaltsame Verwendung der Bowlingkugel als Waffe steht im Fokus der Untersuchungen.

Die Polizei und das Bowling-Center arbeiten zusammen, um den Fall aufzuklären. Die Suche nach den flüchtigen Frauen geht weiter.