Vater quält Sohn auf Laufband – Sechsjähriger stirbt (FOTOS+VIDEO)

Ein Video, das einen Vater aus New Jersey zeigt, wie er seinen sechs Jahre alten Sohn auf einem Laufband antreibt, erschüttert die Öffentlichkeit tief. Nur Tage später verstarb der Junge an den Folgen langjähriger Misshandlung. Christopher Gregor, 31, steht vor Gericht und wird des Mordes angeklagt, die maximale Strafe ist lebenslange Haft.

Schreckensbilder im Gerichtssaal

Im Prozess gegen den Angeklagten wurden Aufnahmen aus dem Fitnessbereich des Atlantic Heights Clubhouse gezeigt, die Corey Micciolo dabei zeigen, wie er immer wieder von dem Laufband fällt und vom Vater zurückgesetzt wird. Zu einem Zeitpunkt scheint Gregor, den Jungen sogar in den Hinterkopf zu beißen, bevor er ihn erneut zum Laufen zwingt.

Tragischer Höhepunkt einer Spirale der Gewalt

Alarmiert durch die Verletzungen ihres Sohnes, wandte sich Coreys Mutter, Breanna Micciolo, die sich das Sorgerecht mit Gregor teilte, an die New Jersey Division of Child Protection and Permanency. Der Vater war erst seit Coreys fünften Lebensjahr mit ihm in Kontakt, davor wusste er nicht, dass er einen Sohn hat. Ein Arztbesuch am 2. April brachte die grausame Wahrheit ans Licht: Der Junge gab an, sein Vater habe ihn gezwungen, auf dem Laufband zu laufen, „weil er zu fett war“, zitierte die U.S. Sun den Jungen. Am folgenden Tag verstarb Corey.

Ein plötzlicher Notfall mit tödlichem Ausgang

Nachdem Corey nach einem Nickerchen mit Stolpern, undeutlicher Sprache, Übelkeit und Atemnot aufwachte, brachte ihn Gregor schnell in ein Krankenhaus. Während eines CT-Scans erlitt der Junge einen Krampfanfall. Trotz aller Bemühungen des medizinischen Personals konnte Corey nicht gerettet werden und verstarb wenig später.

Die schockierende Diagnose

Die erste Autopsie zeigte, dass Coreys Tod durch ein stumpfes Trauma verursacht wurde, das Herz- und Leberprellungen sowie Entzündungen und Sepsis umfasste. Im Juli 2021 wurde Gregor aufgrund des erschütternden Überwachungsvideos wegen Kindesmisshandlung verhaftet.

Ein offizieller Akt der Gerechtigkeit

Im September desselben Jahres wurde Coreys Tod offiziell als Mord eingestuft, nachdem ein forensischer Pathologe chronische Misshandlung festgestellt hatte, darunter stumpfe Einwirkungen auf Brust und Bauch sowie ein Herzriss und Verletzungen an der Lunge und Leber. Breanna Micciolo, die als erste Zeugin vor Gericht stand, war sichtlich erschüttert, als sie das Video ihres Sohnes betrachten musste.

Kampf um Gerechtigkeit

Nach dem Tod ihres Sohnes gründete Breanna die private Facebook-Seite „Justice for Corey“, um Bewusstsein für seinen Fall zu schaffen und Gerechtigkeit zu fordern. „Ich habe diese Gruppe gegründet, um für meinen Sohn Corey Micciolo Gerechtigkeit zu erkämpfen. Er war erst 6 Jahre alt, als ihm das Leben genommen wurde, von jemandem, der sich um ihn kümmern und ihn lieben sollte. Sein Vater“, schrieb sie darauf. „Wir haben hier eine Armee und wir werden nicht aufhören zu kämpfen, bis Gerechtigkeit herrscht“, fügte sie hinzu.