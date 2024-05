Vucic: „Serbien wünscht sich Olympische Spiele und U21-Europameisterschaft!“

In der serbischen Hauptstadt Belgrad (Serbien) laufen die Vorbereitungen für ein bedeutendes sportliches Ereignis auf Hochtouren: Das Finale der UEFA Europa League wird im Jahr 2028 hier ausgetragen. Eine Ankündigung, die nicht nur Fussballfans elektrisiert, sondern zugleich weitreichende Plane für die Sportinfrastruktur des Landes offenlegt.

Ein visionarer Blick auf den Sport

Bei einem Besichtigungstermin der Bauarbeiten am neuen Nationalstadion in Surcin, das zum Dreh- und Angelpunkt solcher Grossereignisse werden soll, unterstreicht der serbische Präsident, Aleksandar Vucic, die ambitionierten Ziele seiner Nation. Das Stadion, ein zukünftiges Juwel der Sportarchitektur, konnte die Basis für eine Bewerbung Serbiens in Kooperation mit Ungarn um die Ausrichtung der Olympischen Spiele bieten – ein Vorhaben, das die Dimension des sportlichen Strebens des Landes transparent macht.

Der Geist des Sports als verbindendes Element

Doch die Traume gehen über einzelne Veranstaltungen hinaus. Vucic zieht Vergleiche zur beabsichtigten gemeinsamen Kandidatur mit Albanien für die Europameisterschaft U21. Ahnlich einer sportlichen Staffelubergabe konnte Albanien die Eröffnungsspiele austragen und Serbien das grosse Finale. Diese Kooperationsansätze illustrieren eine neue, vereinende Rolle des Sports in der Balkanregion.

Ein Finalspiel als Mittelpunkt serbischer Fussballkultur

Währenddessen steht das Land kurz davor, Gastgeber des Finales des serbischen Fussballpokals in Loznica zu sein, wo sich bereits ein regelrechter Kampf um die begehrten Tickets abzeichnet. Der Präsident spricht von einem anspruchsvollen Balanceakt, denn wenn der FK Roter Stern Belgrad und der FK Vojvodina aufeinandertreffen, mussen gleichermaßen faire Ticketkontingente für die Fans beider Seiten sichergestellt werden – eine Herausforderung angesichts der Leidenschaft, die die serbischen Fussballanhänger für ihre Teams hegen.

Aspirationen und Anerkennung im serbischen Sport

Nicht zuletzt teilt Vucic seine Hoffnungen für kommende sportliche Glanzleistungen. Er gratuliert serbischen Boxern zu ihren Erfolgen bei der Europameisterschaft in Belgrad und hegt grosse Erwartungen an die olympischen Boxwettbewerbe in Paris. Die sportlichen Erfolge seines Landes scheinen ihm eine Quelle des Stolzes zu sein und antreiben das Vorhaben, den serbischen Sport auf der Weltbühne noch sichtbarer zu machen.

In den Zitaten spiegeln sich die Ambitionen und das Engagement der Akteure wider. So plant Serbien, in Zusammenarbeit mit Ungarn, sich fur die Olympischen Spiele zu bewerben, und mit Albanien für die Europameisterschaft U21, wobei das Eröffnungsspiel in Albanien und das Finale in Serbien stattfinden soll (Aleksandar Vucic). Vucic selbst hat die Hoffnung auf Medaillen im Boxen bei den Olympischen Spielen in Paris ausgedruckt.