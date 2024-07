Stromausfall legt Wien lahm: Wie sicher ist unsere Versorgung?

Ein unerwarteter Stromausfall brachte letzte Woche Wien-Favoriten zum Stillstand, was die Anfälligkeit moderner Gesellschaften für plötzliche Energieunterbrechungen aufzeigte.

Besonders augenfällig wurde dies in einer Filiale von Hofer, wo Kunden vor inaktiven Kassen ausharrten, unfähig ihre Waren zu bezahlen. Einigen wurde sogar erlaubt, den Laden ohne Bezahlung zu verlassen – ein deutliches Zeichen für Flexibilität in Krisenzeiten.

Im Vorjahr legten Umweltministerin Leonore Gewessler und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig in Zusammenarbeit mit großen Lebensmittelketten einen Notfallplan fest, um auf umfassende Stromausfälle vorbereitet zu sein. Die Koordination zwischen Gemeinden und Lebensmittelgeschäften spielt dabei eine kritische Rolle.

Die Vorgehensweise bei einem Blackout

Laut Notfallplan sind alle Supermärkte am ersten Tag eines weiträumigen Stromausfalls geschlossen. Mithilfe vereinbarter Kommunikationswege koordinieren sich die Einzelhandelsbetriebe mit den lokalen Behörden, um die Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen.

Am zweiten Tag der Energieunterbrechung bleiben Supermärkte bis 10 Uhr geschlossen und verteilen dann zwischen 10 und 15 Uhr Lebensmitteltüten mit frischen Produkten vor den Geschäften an die Bevölkerung. Falls der Stromausfall auch am dritten Tag anhält, ergänzen die Läden die Tüten um Trockenprodukte.

Die vorbereiteten Maßnahmen attestieren, dass der österreichische Lebensmittelhandel auf eine Krisendauer von bis zu zwei Wochen vorbereitet ist. Diese Planung ist essenziell, um die Versorgung der Bevölkerung in Notzeiten zu gewährleisten und Unterstützung anzubieten.

