Studie warnt: Sonnencremes könnten falsche Sicherheit vermitteln

Eine aktuelle Studie warnt, dass Sonnencremes uns möglicherweise ein falsches Gefühl der Sicherheit geben. Die Forschung zeigt, dass viele Menschen nicht genug Sonnencreme auftragen oder Produkte mit einem unzureichenden Schutzfaktor verwenden. Die Studie, die sowohl Kanada als auch Großbritannien umfasst, deutet darauf hin, dass diese Ergebnisse auch in anderen Ländern gelten könnten.

Eine neue Studie, die in der Zeitschrift Cancers veröffentlicht wurde, warnt davor, dass Sonnencremes uns möglicherweise ein falsches Gefühl der Sicherheit geben. „Das Problem ist, dass Menschen Sonnencreme als „Erlaubnis“ zum Bräunen verwenden. Sie denken, sie seien vor Hautkrebs geschützt, weil sie ein Produkt verwenden, das zum Schutz vor Alterung verkauft wird“, sagte der Mitautor der Studie, Ivan Litvinov von der McGill Universität in Kanada.

Die Forscher fanden heraus, dass Kanadier, die in Provinzen mit einer höheren Inzidenzrate von Karzinomen leben, eher Sonnenschutz verwenden und sich der gesundheitlichen Risiken der Sonneneinstrahlung bewusster sind. Trotz ihrer erhöhten Bewusstheit und Absicht, sich vor der Sonne zu schützen, waren sie jedoch aufgrund höherer Temperaturen und einer Neigung zu Outdoor-Aktivitäten stärker der Sonne ausgesetzt.

In Großbritannien fanden die Wissenschaftler widersprüchliche Beweise, dass die Verwendung von Sonnencreme überraschenderweise mit einem mehr als doppelt so hohen Risiko für die Entwicklung von Hautkrebs verbunden ist. „Diese Ergebnisse deuten auf das Paradox der Sonnencreme hin, bei dem Personen, die stärker der Sonne ausgesetzt sind, häufiger Cremes verwenden, aber nicht die richtige Menge an Creme oder Cremes mit einem unzureichenden Schutzfaktor, was ihnen ein falsches Gefühl der Sicherheit gibt“, erklärte Dr. Litvinov.

Dr. Litvinov betont die Wichtigkeit von Sonnenschutz und Hautkrebsprävention: „Sonnencreme ist wichtig, aber sie ist die am wenigsten effektive Methode, um Ihre Haut im Vergleich zu Sonnenschutzkleidung, Kappen und Hüten und dem Vermeiden der Sonne zu schützen. Menschen können und sollten im Freien genießen, aber ohne Sonnenbrand oder Bräune.“

Die Wissenschaftler fordern die Menschen auf, ihr Wissen über Sonnenschutz und Hautkrebsprävention zu verbessern. Sie betonen, dass es wichtig ist, die richtige Menge an Sonnencreme zu verwenden und Produkte mit einem ausreichenden Schutzfaktor zu wählen.