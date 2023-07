Gesund und lecker: Der Schlüssel zur Wunschfigur ist das bewusste Genießen

Die Dämmerung setzt ein, die Uhr schlägt 17 Uhr, der Arbeitstag ist erledigt und der Heimweg steht an. Alltägliche Szenen für die meisten von uns, die jedoch eine unerwartete Kehrseite haben können, vor allem für diejenigen unter uns, die auf gesundem Wege ein paar Pfunde verlieren wollen. Allzu verbreitete Missverständnisse und Diät-Fehltritte können sich als unliebsame Hürden auf dem Weg zum Wohlfühlgewicht entpuppen. Die Experten der „Eating Well“ betonen, dass es nicht das Hungern nach 17 Uhr ist, das das Gewicht schmelzen lässt, sondern vielmehr ein bewusster und nachhaltiger Umgang mit Kalorien.

Der nächtliche Kühlschrank-Raid, ausgelöst durch quälenden Hunger, ist ein bekanntes Phänomen. Doch die Experten betonen: Das ist kein unausweichliches Schicksal, sondern oft die Folge von zu wenig Essen tagsüber. Das kann einerseits zu nächtlichen Hungerattacken führen und andererseits gesundem Gewichtsverlust im Weg stehen.

Nicole Stefanov, eine Ernährungsberaterin, empfiehlt, um nächtliches Überessen zu verhindern, sich tagsüber an ausgewogenen Mahlzeiten zu erfreuen. Proteine, Ballaststoffe und Fette sollten alle drei bis vier Stunden auf unserem Speiseplan stehen. Wer tagsüber ausreichend isst, beendet den Tag eher mit einem Kaloriendefizit statt mit einem Kalorienüberschuss.

So wird der nächtliche Snack zum Verbündeten

Ein weiterer cleverer Tipp für die Abendstunden ist ein gesunder Snack. Ein Apfel mit Erdnussbutter kann beispielsweise den kleinen Hunger bis zum Abendessen stillen. Ruth Huston, Autorin des Buches „Eat Smart and Lose Weight: Scientifically Proven Ways to Lose Weight without Diets or Exercise“, empfiehlt, Snacks bewusst und portioniert zu genießen, um die Kontrolle über die verzehrte Menge zu behalten.

Nicht nur was und wie viel wir essen, auch unser Lebensrhythmus spielt eine Rolle. Früher ins Bett zu gehen, kann helfen, nächtliches Snacken zu verhindern, das sonst unserem Gewichtsverlust im Weg stehen könnte. Das bestätigt auch eine Studie aus dem Jahr 2021, veröffentlicht im „Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics“.

Neben ausreichendem Schlaf und einer ausgewogenen Ernährung, ist auch das bewusste Genießen ein wichtiger Aspekt für gesunden Gewichtsverlust. Die Ernährungsberaterin Mariana Dajnin betont, dass das strikte Meiden einer ganzen Lebensmittelgruppe zu einem Gefühl der Entbehrung führen und nächtliches Überessen provozieren kann.

Und dann ist da noch unser emotionales Essverhalten. Essen ist nicht nur eine Notwendigkeit, es ist auch ein Trostspender und bringt Freude. Deshalb ist es wichtig, einen Plan für alle Lebenslagen zu haben, der uns auf dem Weg zu unseren Gewichtsabnahmezielen unterstützt.

Vorbereitung ist dabei das halbe Leben. Verbannt werden sollten verführerische, hochverarbeitete Lebensmittel wie Chips und Süßigkeiten. Stattdessen sollten nährstoffreiche Alternativen wie Obst, Nüsse und fettarme Lebensmittel in unseren Kühlschränken und Speisekammern Einzug halten.

Der Weg zur Wunschfigur

Und zum Schluss noch ein kleiner Geheimtipp vom Ernährungsberater Andrew Akafong: Planen Sie Ihre Desserts bewusst. Statt zum kalorienreichen Schokoriegel zu greifen, könnten wir uns doch einmal an Obst, Granola und fettarmem griechischen Joghurt erfreuen. So wird der nächtliche Snack zum Genuss und kein Hindernis auf dem Weg zur Traumfigur.

Gesundes Abendessen bedeutet also nicht Verzicht, sondern bewusstes und genussvolles Essen. Mit ein bisschen Planung und dem richtigen Rhythmus kann der Weg zur Wunschfigur leichter werden, ohne dabei das nächtliche Snacken zu einem Feind zu erklären. Schließlich ist das Ziel nicht nur ein gesundes Gewicht, sondern vor allem ein gesundes und glückliches Leben.