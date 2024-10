Suche auch im Ausland: Wo versteckt sich der Doppelmörder?

Im Mühlviertel kam es zu einem schweren Verbrechen, bei dem ein 56-jähriger Mann am Montag zwei Menschen getötet haben soll. Die intensive Suche nach dem Tatverdächtigen Roland Drexler läuft rund um die Uhr und hat sich auch auf die Nachbarländer Tschechien und Deutschland ausgeweitet.

Laut Behörden steht er im Verdacht, den Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau, Franz Hofer (64), verfolgt und erschossen zu haben. Kurze Zeit später fiel auch ein ehemaliger Polizist, Josef H. (64), Drexlers mutmaßlichen Schüssen zum Opfer.

Warnung an die Bevölkerung

Eine Vielzahl an Polizeibeamten, unterstützt von Suchhunden, Drohnen und Hubschraubern, beteiligt sich an der Fahndung. Die Polizei warnt eindringlich vor Drexler, der als bewaffnet und gefährlich gilt. Die Exekutive bittet die Bevölkerung dringend, keinesfalls eigene Maßnahmen zur Ergreifung von Drexler zu ergreifen, sondern bei sachdienlichen Hinweisen umgehend den Notruf 133 zu kontaktieren. Jäger in der Region werden explizit gebeten, auf den Ansitz sowie die Jagd zu verzichten, um die umfangreiche Fahndung nicht zu behindern.

Anteilnahme

Der Vorfall hat die lokale Gemeinschaft stark erschüttert. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm zeigten sich tief betroffen über den Verlust. Plakolm äußerte auf Instagram ihre Trauer: „Mit Franz Hofer wurde ein engagierter Bürgermeister aus dem Leben gerissen.“

Bereits vorher Probleme mit Jäger

Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen langjährige Konflikte innerhalb der Jägerschaft. Gerüchte einer „Todesliste“ verbreiteten sich schnell. Drexler, dreifacher Vater und passionierter Jäger hatte schon länger Streit mit der übrigen Jägerschaft. Ein unwürdiger Umgang mit Hunden und „jährliches Fehlverhalten“ befeuerten die Konflikte weiter. Auf sozialen Netzwerken und über SMS riefen Jäger bereits früher dazu auf, bei Problemen mit ihm unverzüglich die Polizei zu kontaktieren.