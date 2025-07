Sumpf-Knast für 5000 Migranten: Trump feiert „kostengünstige Bodyguards“ für Abschiebelager

Umgeben von Alligatoren und Pythons entsteht in Floridas Sümpfen ein umstrittenes Abschiebezentrum. Die Regierung nennt die Reptilien „kostengünstige Bodyguards“.

In den Feuchtgebieten Floridas hat die amerikanische Bundesregierung in bemerkenswert kurzer Zeit ein Abschiebezentrum für irreguläre Migranten errichtet. Die Anlage, die aus einer Kombination von Zeltkomplexen und temporären Bauwerken besteht, ist für die Unterbringung von bis zu 5000 Personen konzipiert. Aufgrund ihrer geografischen Lage inmitten der Sümpfe und in Anspielung auf die historische Gefängnisinsel erhielt die Einrichtung den inoffiziellen Namen „Alligator Alcatraz“. Das Gelände ist von einem natürlichen Habitat mit Alligatoren und Pythons umgeben. Der US-Präsident bezeichnete diese Reptilien als „Bodyguards“, die zudem kostengünstig seien.

Die Einrichtung steht bereits vor ihrer offiziellen Inbetriebnahme in der Kritik. Gegner bemängeln nicht nur die aus ihrer Sicht inhumanen Bedingungen, sondern auch gravierende Versäumnisse bei den gesetzlich vorgeschriebenen Umweltverträglichkeitsprüfungen während der Bauphase. Sie warnen vor nachhaltigen Schäden für das empfindliche Ökosystem der Everglades (ausgedehntes Feuchtgebiet im Süden Floridas). Zusätzliche Bedenken kommen von kommunalen Entscheidungsträgern, die auf die problematische Nähe zu einem zentralen Trinkwasserreservoir für die Bevölkerung Floridas hinweisen.

Umstrittener Besuch

Am Mittwoch besichtigten US-Präsident Donald Trump, die für innere Sicherheit zuständige Ministerin Kristi Noem sowie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, das Areal. Der Besuch wurde von massiven Protestkundgebungen begleitet. Vor laufenden Kameras gab der Präsident inhaftierten Personen den zynischen Ratschlag, bei Fluchtversuchen „nicht geradeaus zu laufen“. Eine Zickzack-Bewegung würde ihre Überlebenschancen gegenüber den Alligatoren „um ein Prozent“ verbessern. Trump betonte jedoch, dass Abschiebung der einzige reguläre Ausweg aus der Einrichtung sei.

Rechtliche Auseinandersetzungen

Indigene Gruppen wie die Miccosukee und Seminolen haben gemeinsam mit Umweltschutzorganisationen Klagen gegen das Abschiebezentrum eingereicht. Sie werfen der US-Regierung vor, Umweltgesetze zu umgehen und indigene Gebiete zu missachten. Die Nähe des Zentrums zu traditionellen Siedlungen und sensiblen Ökosystemen der Everglades sorgt für anhaltende Proteste und rechtliche Auseinandersetzungen. Die Kläger kritisieren insbesondere, dass keine aktuellen Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt wurden und die Auswirkungen auf das Trinkwasserreservoir sowie die Lebensweise der indigenen Bevölkerung nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Umstrittene Finanzierung

Die Finanzierung des Zentrums erfolgt mit jährlich rund 450 Millionen US-Dollar, wobei ein Teil der Mittel aus Katastrophenhilfefonds umgewidmet wird. Kritiker bemängeln, dass diese Zweckentfremdung öffentlicher Gelder für ein umstrittenes Migrationsprojekt erfolgt. Die Anlage dient als Symbol für die harte Migrationspolitik der US-Regierung, während gleichzeitig indigene Rechte und Umweltstandards missachtet werden.

Weitere Zentren

„Alligator Alcatraz“ stellt lediglich den Auftakt einer umfassenderen Initiative dar. Nach Regierungsplänen sollen in naher Zukunft zwei weitere vergleichbare Abschiebezentren in den Bundesstaaten Alabama und Louisiana entstehen.