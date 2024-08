Sveta Petka Trnova: Diese Tätigkeiten sollten alle Frauen heute vermeiden!

Heute feiern orthodoxe Gläubige den Gedenktag der heiligen Märtyrerin Paraskeva, auch bekannt als heilige Petka Trnova. Mit diesem Feiertag endet der sogenannte „Zyklus der Frauenfeiertage“, zu dem auch die heiligen Ognjena und Blaga Maria gehören.

Petka Trnova wird nach dem gregorianischen Kalender am 8. August geehrt, was eine Unterscheidung zur anderen heiligen Petka darstellt, die am 27. Oktober gefeiert wird. Der heutige Feiertag schließt den kleinen sommerlichen „Zyklus der Frauenfeiertage“ ab.

Petka Trnova wurde in Rom in einer christlichen Familie geboren und wuchs im Glauben an Christus auf. Nach dem Tod ihrer Eltern verschenkte sie ihren gesamten Besitz an die Armen und wurde Nonne. In diesem Amt lebte sie ihren Glauben offen aus, trotz der drohenden Gefahr durch die römischen Behörden.

Ein Leben für den Glauben

Selbst Anklagen und Verhandlungen vor Gericht konnten Petka nicht von ihrem Glauben abbringen. Sie wurde Folterungen unterzogen, bei denen man sie sogar mit einem glühenden Helm quälte. Doch sie überlebte und wunderte sich auf wundersame Weise.

In anderen Städten erneut vor Gericht gestellt und gefoltert, vollbrachte Petka Wunder und erholte sich dank göttlicher Gnade immer wieder. Einmal sprach sie zu ihrem Folterknecht: „Ich wurde nicht von deinen Göttern geheilt, sondern durch Christus, meinen wahren Gott.“

Schließlich wurde Petka vom Fürsten Tarasios mit dem Schwert hingerichtet. Ihre Reliquien wurden später nach Konstantinopel überführt.

Traditionen und Bräuche

Am Festtag der heiligen Petka Trnova sollten Frauen kein Brot backen, kochen oder andere Hausarbeiten verrichten, um den Zorn der Heiligen nicht zu provozieren. Gemäß dem Volksglauben sollte an diesem Tag keine Arbeit verrichtet werden, um nicht das Risiko einzugehen, dass einem im Laufe des Jahres die Hände einschlafen.

Junge Mädchen sollen Blumen pflücken und die Häuser damit schmücken. Sie werden mit neuen Kleidchen beschenkt. Körperlich anstrengende Arbeiten im Haus und auf dem Feld sind an diesem Tag ebenfalls zu vermeiden.