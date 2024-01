Sveti Sava in Wien: In dieser Kirche bekommen Kinder eine Bescherung

Der 27. Jänner ist ein bedeutsamer Tag in der serbischen Geschichte, denn an diesem Tag wird der heilige Sava geehrt, einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der serbisch-orthodoxen Gläubigen. Auch in Wien wird der Feiertag für die Schüler gefeiert.

Sveti Sava ist der Schutzpatron aller Schulen, in denen Veranstaltungen und Feierlichkeiten zu Ehren des großen Bildungsförderers organisiert werden. In vielen serbischen Haushalten, besonders wenn es Schüler gibt, wird an dem Tag traditionell Weizen angepflanzt. Es wird gesagt, dass dies eine Hommage an den Heiligen Sava ist und dem Kind Glück und Erfolg in seiner schulischen Laufbahn bringen wird.

Es wird angenommen, dass Kinder an dem Tag etwas Neues lernen sollten, sei es ein neues Lied, da sie sonst faul werden und das ganze Jahr über nicht genug Fortschritte machen.

Bräuche & Sitten in Wien

Auch in Wien gibt es ähnliche Traditionen. In den serbisch-orthodoxen Kirchen in Wien erhalten Schüler am Tag des Heiligen Sava spezielle Segnungen und Geschenke, um ihre Bildung und ihr Wachstum zu fördern. Die Feierlichkeiten in der Diaspora tragen dazu bei, die kulturellen Bräuche und Traditionen lebendig zu halten und eine Verbindung zur Heimat aufrechtzuerhalten.

Für serbisch-orthodoxe Gläubige in Wien bietet die Serbisch-Orthodoxe Kirche „Zur hl. Auferstehung“ im zweiten Wiener Bezirk eine besondere Gelegenheit zur Feier des Tages. Zuerst findet eine Messe in der Kirche statt, gefolgt von einem festlichen Programm um 17 Uhr, bei dem Kinder Gedichte vortragen und im Anschluss beschenkt werden. Auch in Österreich feiern serbisch-orthodoxe Gläubige den Sveti Sava, und die Kinder erhalten in der Kirche „Zur hl. Auferstehung“ Geschenke, um die Bedeutung der Bildung und des Heiligen Sava zu würdigen.

In dieser serbisch orthodoxen Kirche werden die Kinder beschert:

Serbisch-Orthodoxe Kirche „Zur hl. Auferstehung“

2. Engerthstraße 158

Samstag, 27. Jänner

9.30 Uhr – Messe

17.00 Uhr – Kinder sagen Gedichte auf, Bescherung