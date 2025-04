Tanken zu Ostern: An diesem Tag ist es am günstigsten

Auch heuer empfiehlt der ÖAMTC wieder, das Tanken rund um die Osterfeiertage gut zu planen. Auswertungen der vergangenen fünf Jahre zeigen, dass die Spritpreise am Karfreitag am höchsten ausfallen, während am Ostersonntag und -montag meist deutlich günstiger getankt werden kann.

Preisunterschiede von 3,5 bis 5,5 Cent pro Liter waren hier zu beobachten – wer es sich also einteilen kann, sollte besser nicht am Karfreitag tanken und das so gesparte Geld in einen Schoko-Osterhasen investieren.

Gesunkene Rohölpreise

Aufgrund der aggressiven Zollpolitik der USA haben die Rohölpreise deutlich nachgegeben und liegen derzeit auf einem ähnlichen Stand wie zuletzt Mitte 2021. An den österreichischen Tankstellen kostete der Liter Diesel damals rund 1,20 Euro, Super war etwa 5 Cent teurer. Aktuell bewegen sich die durchschnittlichen Literpreise mit knapp über 1,50 Euro jedoch auf deutlich höherem Niveau. Einerseits liegt das an der zusätzlichen CO2-Bepreisung, die inklusive Umsatzsteuer 16,5 Cent (Diesel) bzw. 15 Cent (Super) ausmacht. Andererseits sind die niedrigeren Rohölpreise bislang nur spärlich an den Zapfsäulen angekommen – so sieht der Club ein unmittelbares Reduktionspotenzial von zumindest fünf Cent. Dass es deutlich günstiger gehen kann, zeigen im Übrigen die aktuellen Tiefstpreise von etwa 1,40 Euro. Die Differenz macht deutlich, dass sich ein Preisvergleich vor Fahrtantritt jedenfalls lohnt.

Unabhängig vom Preisniveau gilt: Vorausschauendes und spritsparendes Fahren schont nicht nur Geldbörse und Umwelt, sondern trägt auch zur Verkehrssicherheit bei.

Aktuelle Tiefstpreise in den Bundesländern (Stand: 16. April 2025)

Bundesland Diesel (€) Super (€) Burgenland 1,449 1,449 Kärnten 1,399 1,439 Niederösterreich 1,404 1,419 Oberösterreich 1,417 1,404 Salzburg 1,433 1,444 Steiermark 1,418 1,422 Tirol 1,469 1,462 Vorarlberg 1,464 1,467 Wien 1,448 1,459