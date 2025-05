Tankschock: Spritpreise explodieren wieder

Die Preisspirale an Österreichs Tankstellen dreht sich wieder nach oben. Diesel und Benzin verteuern sich deutlich, während regionale Unterschiede Sparpotential bieten.

Die Kraftstoffpreise in Österreich haben einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Am Mittwoch, dem 14. Mai, mussten Autofahrer für einen Liter Diesel durchschnittlich 1,489 Euro bezahlen, während der Benzinpreis bei 1,511 Euro lag. Dies bedeutet eine Erhöhung von mehr als vier Cent bei Diesel und fünf Cent bei Benzin im Vergleich zum Wochenbeginn. Für das kommende Wochenende wird mit weiteren Preissteigerungen gerechnet.

Nach einer Phase sinkender Preise bei allen Kraftstoffarten ziehen die Kosten für Super 95 und Diesel nun wieder an. Laut Daten der E-Control (österreichische Regulierungsbehörde für Strom und Gas) finden Autofahrer derzeit die günstigsten Benzinpreise in Oberösterreich, während Diesel in der Steiermark am preiswertesten ist. Am teuersten gestaltet sich das Tanken hingegen in Tirol und Vorarlberg.

Ursachen der Preisanstiege

Experten führen die aktuelle Preisdynamik auf mehrere Faktoren zurück. Zum einen spielen gestiegene Rohölnotierungen auf den Weltmärkten eine entscheidende Rolle. Zum anderen wirken sich auch saisonale Effekte wie die erhöhte Nachfrage zu Reisezeiten auf die Preisgestaltung aus. Bemerkenswert bleibt, dass sinkende Rohstoffpreise oft nur verzögert oder unvollständig an die Verbraucher weitergegeben werden.

Für die kommenden Wochen prognostizieren Marktanalysten tendenziell stabile bis leicht steigende Preise. Hintergrund sind unter anderem internationale Förderkürzungen sowie anhaltende geopolitische Unsicherheiten, die den globalen Ölmarkt weiterhin unter Druck setzen.

Sparsam tanken

Wer beim Tanken sparen möchte, sollte auf den richtigen Zeitpunkt achten. Besonders kostengünstig erweist sich in der Regel der Sonntag, wobei die Nachmittagstarife häufig bis zum Montagmittag stabil bleiben.

Daher gilt auch der Montagvormittag als empfehlenswerter Zeitpunkt für einen wirtschaftlichen Tankstopp.