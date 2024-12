Tchibo kreiert aus Dubai-Schokolade neuen Kaffee

Dubai-Schokolade liegt derzeit voll im Trend. Eine bekannte Kaffee-Kette nutzt die Gelegenheit und integriert sie als flüssiges Dessert in ihr Angebot, um von der Hype-Welle zu profitieren.

Die bekannte Kaffeehauskette Tchibo hat den Trend erkannt und bietet nun in ausgewählten Filialen in Österreich ein neues Dessertgetränk namens „Dubai-Coffee“ an. Diese innovative Kreation besteht aus einer Mischung aus Pistazien- und Schokocreme, kombiniert mit Milch, Kaffee und knusprigem Haselnusskrokant. Der reichhaltige Geschmack des Getränks rückt den Kaloriengehalt in den Hintergrund und überzeugt durch seinen besonderen Gaumenkitzel.

Lesen Sie auch: Hofer bringt Dubai-Schokolade zum Knallerpreis!Die Dubai-Schokolade, bekannt für ihre außergewöhnliche Füllung, erobert ab dem 16. Dezember die Regale von Aldi Süd.

Hofer bringt Dubai-Schokolade zum Knallerpreis!Die Dubai-Schokolade, bekannt für ihre außergewöhnliche Füllung, erobert ab dem 16. Dezember die Regale von Aldi Süd. Dubai-Schokolade: Lindts limitierte Kreation erobert WienDie limitierte Dubai-Schokolade von Lindt erzeugt einen enormen Hype unter Schokoladenliebhabern in Wien.

Dubai-Schokolade: Lindts limitierte Kreation erobert WienDie limitierte Dubai-Schokolade von Lindt erzeugt einen enormen Hype unter Schokoladenliebhabern in Wien. Nach Dubai-Schokolade kommen jetzt Burger und Pizza!Die Dubai-Schokolade erobert die kulinarische Welt und sorgt für innovative Gerichte in der Gastronomie.

Genuss vor Ort und zu Hause

Interessierte können den Dubai-Coffee in ausgewählten Tchibo-Filialen in Österreich genießen. In Wien stehen dafür die Standorte Graben 16, Bauernmarkt 11 und Mariahilfer Straße 81 zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Getränk auch in Linz, Graz und Innsbruck erhältlich. Für alle, die das Aroma der Dubai-Schokolade zu Hause erleben möchten, besteht die Möglichkeit, mit den passenden Zutaten eine eigene Version dieses außergewöhnlichen Kaffee-Desserts zuzubereiten.