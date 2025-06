Teenager attackiert Mutter mit Küchenmesser

Ein Familienstreit in Oberösterreich eskaliert brutal: Ein 16-Jähriger greift zur Waffe gegen die eigene Mutter. Seine kleine Schwester wird zur mutigen Helferin.

Ein Nachbar alarmierte am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr die Polizei, nachdem eine 42-jährige Frau in der oberösterreichischen Gemeinde Pasching mit einem Küchenmesser angegriffen und schwer verletzt worden war. Unter dringendem Tatverdacht steht ihr eigener Sohn im Teenageralter. Die Polizei veröffentlichte am Montag neue Erkenntnisse zum Tathergang: Die 13-jährige Tochter der Familie hatte die Hilferufe ihrer Mutter vernommen und war in die Küche geeilt. Bei ihrem Versuch, den Angriff zu stoppen und dazwischenzugehen, erlitt auch sie Verletzungen.

Festnahme des Tatverdächtigen

Der jugendliche Tatverdächtige entfernte sich zunächst vom Tatort, kehrte jedoch später zurück. Bei seiner Festnahme leistete er keinen Widerstand, das Tatmesser wurde von den Beamten sichergestellt. Als Auslöser der Gewalttat wird ein eskalierter Streit zwischen ihm und seiner Mutter vermutet. Für den 16-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

Psychiatrische Probleme

Bei Nachfragen der Tageszeitung „Heute“ teilte Staatsanwaltschaftssprecherin Ulrike Breiteneder mit, dass der Jugendliche, der auf Medikamente angewiesen ist und bislang jede Aussage verweigert, polizeilich nicht vorbelastet sei. Allerdings fügte sie hinzu: „Es dürfte gewisse psychiatrische Probleme geben.“ Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt.

Die Entscheidung darüber wird laut Breiteneder am Dienstagnachmittag erwartet.