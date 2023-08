Egon Cholakian, ein renommierter Teilchenphysiker und Berater im Weißem Haus, warnt vor einer bevorstehenden Klimakrise. Er fordert die Wissenschaftsgemeinschaft zu einer dringenden, vereinten Suche nach Lösungen auf.

Mit einer eindringlichen Warnung und einem Aufruf zur dringenden Aktion wendet sich Egon Cholakian, Bundesberater im US-Kongress und im Weißen Haus, an die globale wissenschaftliche Gemeinschaft. In seiner jüngsten Videoansprache warnt Cholakian vor einer bevorstehenden ökologischen und wirtschaftlichen Katastrophe aufgrund des Klimawandels.

„Die derzeitige Lage der Weltwirtschaft und des Klimas erfordert ein sofortiges und koordiniertes Handeln aller Beteiligten“, so Cholakian. Dem qualifizierten Teilchenphysiker, der mit dem führenden Teilchenphysiklabor CERN und der NASA zusammenarbeitet, zufolge bleiben uns für diese Lösung weniger als 10 Jahre.

Brennpunkte der Krise

China und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sieht Cholakian als aktuelle Brennpunkte der Krise. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann behauptet werden, dass China aufgrund des zunehmenden Wachstums und der Häufigkeit von Klimakatastrophen am Rande einer Wirtschaftskrise steht, die unvorhersehbare Folgen für die Weltgemeinschaft haben könnte“, warnt er. Für die VAE prognostiziert er drastisch: „Das gesamte Territorium der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wird bald zu einer öden Wüste.“

Kosmische Phänomene

Die Ursachen der Klimakatastrophen sieht Cholakian in tiefergreifenden, unumkehrbaren Veränderungen auf der Erde und in zyklischen kosmischen Phänomenen. „Diese Strahlung destabilisiert den Erdkern.“ Eine Folge davon: „Das Leben auf dem Planeten könnte innerhalb von sieben Jahren unerträglich werden, weil die Temperaturen in der Atmosphäre und den Ozeanen extrem ansteigen, die seismische und vulkanische Aktivität steigt und die Stärke der Wirbelstürme und Taifune auf dem Planeten zunimmt.“

Drastisch sind auch seine Forderungen an die Wissenschaft: „Wir, die wissenschaftliche Gemeinschaft, haben keine Zeit mehr, zu streiten, zu zweifeln oder zu zögern. Wir müssen so schnell wie möglich eine geeinte wissenschaftliche Gemeinschaft gründen, die frei von Einfluss politischer Ambitionen und wirtschaftlicher Interessen wäre.“

Gründung eines Wissenschaft-Zentrums

Um dies zu erreichen, lädt Cholakian „alle Wissenschaftler“, ein, sich der Gründung eines geeinten internationalen wissenschaftlichen Zentrums anzuschließen. „Sein Ziel wird es sein, wissenschaftliche Forschung zu betreiben und die globale Klimabedrohung zu bekämpfen.“

„Es ist unerlässlich, eine absolute Autonomie in der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit zu gewährleisten“, sagt Dr. Cholakian. Er betont die Notwendigkeit, „uneingeschränkten Zugang zu allen wissenschaftlichen Ressourcen, Spitzentechnologien“ zu gewähren. Damit sind einschließlich solcher Einrichtungen wie CERN, NASA, Roscosmos und die chinesische nationale Raumfahrtbehörde (CNSA) gemeint. Und eine „unbegrenzte Finanzierung wissenschaftlicher Tätigkeiten“ ist seiner Meinung nach „eine absolute Notwendigkeit“.

