Tennis-Ass greift nach Fußball-Millionen: Djokovic steigt bei Zweitligist ein

Tennis-Superstar Novak Djokovic erweitert sein Portfolio und steigt als Investor beim französischen Fußball-Zweitligisten Le Mans FC ein. Der Klub aus Le Mans verkündete am Freitag, dass sich neben dem Grand-Slam-Rekordchampion auch die früheren Formel-1-Fahrer Felipe Massa und Kevin Magnussen finanziell beim Aufsteiger engagieren. Die Beteiligung erfolgt über den brasilianischen Investmentfonds Outfield.

Die offizielle Ankündigung vom 1. August 2025 wurde von mehreren internationalen Sportmedien bestätigt. Zudem sichert sich die Firma Oakberry Anteile am ehemaligen Erstligisten – ein Unternehmen, dessen Gründer Georgios Frangulis mit der Tennis-Weltranglistenersten Aryna Sabalenka liiert ist. Über die genaue Höhe der Investments wurden keine Angaben gemacht, jedoch betonte der Verein, dass die prominenten Sportler als Teil eines internationalen Konsortiums auftreten.

Beeindruckende Entwicklung

Vereinspräsident Thierry Gomez betonte die besondere Konstellation: „Die Besonderheit dieses Fonds liegt auch in seinem Beitrag von Spitzensportlern.“ Djokovic, Massa und Magnussen seien demnach „Teil des Abenteuers“.

Für Le Mans FC ist es der vorläufige Höhepunkt einer beeindruckenden Entwicklung. Noch vor sieben Jahren kickte der Traditionsverein in der fünften Liga, seither ging es kontinuierlich aufwärts bis zum jüngsten Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse.

Prominente Investoren

Gomez sieht die Investoren-Beteiligung als notwendigen Schritt: „Wir müssen uns bewusst sein, dass sich das Wirtschaftsmodell des Fußballs verändert hat. Die Elite ist kleiner geworden und neue Investoren sind hinzugekommen. Um in diesem neuen Kontext zu bestehen und weiter zu wachsen, müssen wir uns anpassen.“

Mit seinem sportartübergreifenden Investment reiht sich Djokovic in eine wachsende Gruppe prominenter Athleten ein, die ihr Kapital in anderen Sportbereichen anlegen. NFL-Legende Tom Brady hält beispielsweise Anteile am englischen Drittligisten Birmingham City, während Tennis-Ikone Serena Williams beim Frauenfußballklub Angel City FC sowie beim WNBA-Team (US-Basketballliga) Toronto Tempo investiert hat.