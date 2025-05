Tennis-Gigant schreibt Geschichte: Djokovic knackt magische 100er-Marke

Historischer Meilenstein für den Serben: Nach 18 Monaten ohne Turniersieg holt Djokovic in Genf seinen 100. ATP-Titel – perfekt vor den French Open.

Novak Djokovic hat in Genf, einer Stadt in der Schweiz, seinen historischen 100. ATP-Titel eingefahren. Der serbische Tennisstar setzte sich im Endspiel gegen den Polen Hubert Hurkacz durch und beendete damit eine rund 18-monatige Durststrecke ohne Turniersieg. Für den Grand-Slam-Rekordchampion bedeutet dieser Triumph zugleich die perfekte Einstimmung auf die French Open in Paris.

Der Weg zum Jubiläumserfolg gestaltete sich für den 38-Jährigen allerdings alles andere als einfach. Im ersten Durchgang ließ der Serbe bei eigenem Aufschlag zunächst kaum Zweifel aufkommen, patzte dann aber im entscheidenden Moment. Hurkacz nutzte die unerwartete Schwächephase eiskalt aus und sicherte sich den Auftaktsatz mit 7:5.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Beide Akteure überzeugten mit starkem Service – der 1,96 Meter große Pole ebenso wie der Routinier aus Belgrad, der Hauptstadt Serbiens. Breakchancen blieben Mangelware, die Entscheidung fiel im Tie-Break. Dort zeigte Djokovic seine ganze Klasse und dominierte das Geschehen deutlich. Die zahlreichen Zuschauer im Stadion quittierten den Satzausgleich mit frenetischem Applaus.

Mentale Stärke

Der Entscheidungssatz begann mit einem frühen Rückschlag für den Weltranglistenersten, der direkt sein Aufschlagspiel abgeben musste. Doch Djokovic bewies einmal mehr seine mentale Stärke. Im achten Spiel gelang ihm das wichtige Rebreak zum 4:4, ehe er im alles entscheidenden Tie-Break die Nerven behielt und seinen 100. Titel auf der ATP-Tour perfekt machte.

French-Open-Auftakt

Bereits am Montag steht für den Ausnahmekönner die nächste Herausforderung an. In der Auftaktrunde der French Open trifft Djokovic auf den US-Amerikaner Mackenzie McDonald, der aktuell Position 99 im ATP-Ranking belegt.

Gegen den 30-jährigen McDonald wird der Serbe erstmals auf der Tour aufschlagen.