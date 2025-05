Zitterpartie in Graz: Sturm ringt WAC nieder und krönt sich zum Meister

Nervenkrimi in der Merkur Arena: Sturm Graz sichert sich mit einem 1:1 gegen den WAC den fünften Meistertitel – trotz banger Momente nach dem Ausgleichstreffer.

Die 15.919 Zuschauer in der ausverkauften Merkur Arena sowie Hunderte weitere Fans vor den Stadiontoren durchlebten in dieser von Veränderungen und Unruhen geprägten Spielzeit des Titelverteidigers noch einmal bange Momente. Zwar schnürte William Böving kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 1:0 ein mögliches Abschiedsgeschenk, doch nach Thierno Ballos Ausgleichstreffer in der 67. Minute musste die Mannschaft von Jürgen Saeumel bis zum Schlusspfiff um den Titel bangen.

In einem packenden Showdown am Samstag sicherten sich die Steirer mit dem 1:1 (1:0) gegen den WAC im eigenen Stadion den notwendigen Zähler zum fünften Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Die Konstellation vor der Partie erinnerte an das Vorjahr: Wieder Entscheidungsspiel am letzten Spieltag, wieder in Graz, wieder gegen einen Kärntner Klub. Anders als beim 2:0 gegen Klagenfurt vor zwölf Monaten genügte diesmal bereits ein Remis.

Mit dem WAC reiste ausgerechnet der Angstgegner der laufenden Saison an. In drei Aufeinandertreffen war Sturm sieglos geblieben. Die Wolfsberger benötigten für ihre Titelchance einen Sieg und mussten gleichzeitig auf einen Ausrutscher der Wiener Austria gegen Blau-Weiß Linz hoffen.

Dramatischer Spielverlauf

Vor Spielbeginn präsentierten die Sturm-Anhänger eine beeindruckende Choreografie mit dem Schriftzug „Die alten Erinnerungen an der Wand, die neuen bereits in der Hand“. Ihre im 4-2-3-1-System formierte Mannschaft bemühte sich sofort um Spielkontrolle. Otar Kiteishvili zielte nach einer Ecke knapp am Tor vorbei (4.). In der 9. Minute ging Leon Grgic im Strafraum zu Boden, doch Referee Harald Lechner ließ weiterlaufen.

Tochi Chukwuani verfehlte nach einer Kombination im Sechzehner das Ziel (15.). Anschließend verhinderte Nikolas Polster einen Rückstand. Der WAC-Keeper lenkte einen Volleyschuss von Böving nach Grgic-Vorlage noch über die Querlatte (25.) und versuchte danach mit energischen Gesten, seine Vorderleute wachzurütteln.

Der Cupsieger wirkte vom Hexenkessel beeindruckt, leistete sich zahlreiche Ungenauigkeiten, wurde mit der Zeit jedoch mutiger. In der 41. Minute verlor Kiteishvili im Spielaufbau den Ball, der defensiv aufgebotene Chibuike Nwaiwu schoss aus 35 Metern deutlich am Kasten vorbei.

Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff brandete Jubel im Stadion auf. Tomi Horvat bediente Böving frei vor dem Strafraum, und der Däne versenkte das Leder mit links im langen Eck. Unter donnerndem Applaus verabschiedete sich der Tabellenführer in die Kabinen – begleitet von „wir werden Meister“-Sprechchören.

Zittern bis zum Schluss

Die Gäste demonstrierten nach dem Seitenwechsel jedoch, dass sie keineswegs als Statisten bei einer Grazer Meisterfeier auftreten wollten. Mehrfach schnupperten sie am Ausgleich, der in der 67. Minute auch fiel: Ballo, der kurz zuvor mit einem Schuss aus dem Rückraum von Chukwuani geblockt worden war, tauchte erneut völlig ungedeckt an derselben Stelle auf. Kjell Scherpen konnte dem Abschluss des Offensivakteurs nur hinterherschauen.

Die Sturm-Elf geriet ins Wanken, Coach Saeumel reagierte mit einem Doppelwechsel und brachte mit Malick Yalcouyé den überraschend zunächst auf der Bank sitzenden „Newcomer der Saison“. Mit Halbchancen auf beiden Seiten ging die Partie weiter, ehe Sturm seine taktische Ausrichtung anpasste: Mit Emanuel Aiwu sollte das Unentschieden über die Zeit gerettet werden.

Kühbauer hingegen warf mit Erik Kojzek seinen „Superjoker“ ins Rennen. Eine zwingende Großchance ergab sich jedoch nicht mehr, die Grazer brachten das Ergebnis mit all ihrer Erfahrung über die Ziellinie.

Sturm darf sich auf die fünfte Teilnahme an einem Europacup-Hauptbewerb in Serie freuen, für den erneuten Champions-League-Start müsste allerdings noch eine Qualifikationsrunde überstanden werden. Die Europa League ist bereits sicher. Der WAC beendete eine historische Saison als Cupsieger mit einem internationalen Ticket in der Tasche.

Das Team von Dietmar Kühbauer steigt als Tabellenvierter aufgrund des Pokalerfolgs in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League ein.