Tesla-Massenrückruf wegen Unfallgefahr! Gefährliche Karosserie-Probleme

Tesla ruft 46.000 Cybertrucks in den USA zurück. Ein lockeres Karosserieteil erhöht das Unfallrisiko. Ein Brandanschlag in Las Vegas sorgt zusätzlich für Aufsehen.

Tesla hat kürzlich in den USA einen Rückruf von etwa 46.000 Cybertrucks veranlasst. Der Grund: Karosserieteile, die sich lösen könnten und somit ein erhöhtes Unfallrisiko darstellen. Diese Information wurde am Donnerstag von Tesla bekannt gegeben. Konkret betroffen ist ein Karosserieteil, das sich seitlich über der Tür befindet und sich möglicherweise lösen könnte. Auch die US-Verkehrsaufsicht NHTSA hat auf das damit verbundene erhöhte Unfallrisiko hingewiesen.

Frühere Rückrufe

Dieser Rückruf ist nicht der erste, den Tesla für den Cybertruck initiiert hat. Zuvor mussten bereits Probleme mit fehlerhaften Anzeigen, klemmenden Gaspedalen und defekten Scheibenwischern adressiert werden. Laut dem Rückruf-Spezialisten BizzyCar sind auch andere Tesla-Modelle überdurchschnittlich häufig von Rückrufen betroffen. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 entfielen 21 Prozent aller Rückrufe in den USA auf Fahrzeuge von Tesla. Häufig konnten die Mängel durch Software-Updates behoben werden.

Tesla, oft im Zusammenhang mit Elon Musk kontrovers diskutiert, war zudem in einen Vorfall in Las Vegas verwickelt. Nahe dem Trump-Zentrum wurde eine Tesla-Zentrale in Brand gesteckt. Die Polizei wurde informiert, nachdem Berichte über den Einsatz von Molotowcocktails und Schüsse auf Fahrzeuge eingegangen waren.

Offenbar handelte es sich um einen Einzeltäter.