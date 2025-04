Thomas Brezina schreibt seine erste schwule Liebesgeschichte!

Thomas Brezina überrascht mit seinem ersten queeren Liebesroman nach 600 Kinderbüchern. Der Erfolgsautor der Knickerbocker-Bande wagt sich mit persönlichen Erfahrungen in ein völlig neues Genre.

Der renommierte Kinderbuchautor Thomas Brezina betritt mit seinem neuesten Werk literarisches Neuland. Der Schöpfer beliebter Serien wie Die Knickerbocker-Bande und Tom Turbo, der bislang über 70 Millionen Exemplare seiner Bücher verkauft hat, veröffentlicht am 26. April erstmals einen queeren (der LGBTQ+-Community zugehörigen) Liebesroman. Das neue Werk trägt den Titel „Liebe ist niemals normal“ und markiert nach mehr als 600 Publikationen einen Genrewechsel des deutschsprachigen Erfolgsautors. In seinem 244-seitigen Roman fließen auch Brezinas eigene Erfahrungen ein – seit mehr als zehn Jahren ist er mit seinem Ehemann Ivo verheiratet.

Julians Geschichte

Der Roman schildert die Erlebnisse eines jungen Protagonisten auf der Suche nach wahrer Liebe, eingebettet in die queere Dating-Welt mit all ihren Höhen und Tiefen. Brezina reflektiert dabei zeitgemäße Themen: Wie gestaltet sich Liebe im Jahr 2025? Welche Beziehungsformen sind zeitgemäß? Ein erster Einblick in die Handlung zeigt: „Julian hat seiner stockkonservativen Familie angekündigt, zu seinem 22. Geburtstag den ‚Mann an seiner Seite‘ zu präsentieren.“

Seine Mutter wird dann endlich nicht mehr nach seinem ‚Boyfriend‘ fragen und sein Vater vielleicht mit Julians Sexualität klarkommen.

Das Problem: Julian muss den Mann an seiner Seite erst noch finden.