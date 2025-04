Tierseuchen-Alarm: Grenzregionen weiter ohne MKS-Ausbruch

Der Bundesheer Seuchenschutzeinsatz an der slowakischen Grenze läuft auf Hochtouren. 28 Soldaten der Garde befinden sich in Hohenau und Berg im Einsatz, um Seuchenteppiche mit Ameisensäure zu befeuchten.

Bundesheer im Einsatz

An den Grenzübergängen zwischen Österreich und der Slowakei versehen derzeit insgesamt 28 Soldaten ihren Dienst im Rahmen einer Seuchenprävention. Die militärischen Kräfte sind speziell in Hohenau in Niederösterreich sowie in Berg, ebenfalls in Niederösterreich, im Einsatz, wie ein Sprecher des Bundesheeres mitteilte.

Pro Grenzübergang stehen aktuell durchschnittlich drei Heeresangehörige im Einsatz. Ihre Hauptaufgabe besteht in der kontinuierlichen Befeuchtung spezieller Seuchenteppiche, die mit Ameisensäure imprägniert sind. Diese präventive Maßnahme dient der Eindämmung potenzieller Erregerverbreitung im grenzüberschreitenden Verkehr.

Ablösung geplant

Die momentan eingesetzten Kräfte entstammen der Garde, einer Eliteeinheit des österreichischen Bundesheeres. Ein Rotationswechsel ist bereits terminiert: Am 27. April erfolgt die planmäßige Ablösung durch einen Assistenzzug, der sich aus Milizsoldaten des Militärkommandos Niederösterreich zusammensetzt.

