Große Überraschung: Diese Autos gehen nicht so schnell kaputt

Der ADAC enthüllt in seiner neuen Pannenstatistik überraschende Fakten zur Fahrzeugzuverlässigkeit. Elektroautos schneiden dabei besser ab als erwartet.

Der ADAC hat kürzlich eine umfassende Pannenstatistik veröffentlicht, die neue Einblicke in die Zuverlässigkeit von Fahrzeugen bietet. Im vergangenen Jahr wurden über 3,6 Millionen Einsätze dokumentiert, wodurch erstmals ein Vergleich zwischen Elektroautos und herkömmlichen Benzin- und Dieselfahrzeugen möglich ist. Die Pannenrate bei Elektroautos stieg um 46 Prozent an. Diese Zunahme ist jedoch auf die wachsende Anzahl dieser Fahrzeuge auf den Straßen zurückzuführen und nicht auf eine erhöhte Anfälligkeit. Tatsächlich zeigen die Daten, dass Elektrofahrzeuge weniger Pannen aufweisen als Benziner und Diesel der gleichen Altersgruppe.

Pannenstatistik im Detail

Bei Fahrzeugen im Alter von zwei bis vier Jahren sind Pannen bei Verbrennungsmotoren zweieinhalbmal häufiger. Benziner und Diesel verzeichnen 9,4 Pannen pro 1000 Fahrzeuge, während Elektroautos lediglich 3,8 Pannen pro 1000 Fahrzeuge aufweisen. Die Analyse umfasste 159 Modellreihen und zeigt deutlich, welche Fahrzeuge am zuverlässigsten sind. Einige Toyota-Modelle, die früher als sehr zuverlässig galten, schneiden nun schlechter ab. Besonders der Toyota C-HR aus dem Jahr 2020 hat mit 63,1 Pannen pro 1000 Fahrzeuge die höchste Rate. Auch der Yaris, RAV4 und Yaris Cross zeigen Schwächen, hauptsächlich aufgrund defekter Starterbatterien. Toyota hat bereits reagiert und stärkere Batterien eingeführt.

Bei den Benzinern und Dieseln im Alter von zwei Jahren erzielten der Mini mit 0,3 und der Audi A4 mit 0,4 die besten Ergebnisse. Bei den Elektrofahrzeugen führt das Tesla Model 3 mit einer sehr niedrigen Pannenrate von 0,5. Insgesamt lagen zwölf Modelle unter einem Index von 1. Dennoch gibt es auch bei Elektroautos Schwächen. Der Hyundai IONIQ 5 ist das anfälligste Modell mit 22,4 Pannen pro 1000 Fahrzeuge. Die Ursache liegt in Pannen der integrierten Ladeeinheit (ICCU), was bereits zu einem Rückruf führte, der von der Bundesanstalt für Straßenwesen in Deutschland bestätigt wurde.

Häufigste Pannenursachen

Wie in den Vorjahren ist die häufigste Ursache für Pannen eine defekte Starterbatterie, verantwortlich für 44,9% aller Pannen im Jahr 2024. Bei Elektroautos liegt dieser Anteil sogar bei 50,5 %, während er bei klassischen Fahrzeugen 44,6 % beträgt. Die detaillierten Daten des ADAC nach Fahrzeugkategorien bieten weitere Einblicke in die Zuverlässigkeit der verschiedenen Modelle.