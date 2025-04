„Pink Moon“: Darum ist der April-Vollmond so besonders

Der Pink Moon Ostermond erhellt die Karwoche mit seinem besonderen Glanz. Als sogenannter Minimond in 406.000 Kilometer Entfernung bestimmt er den Termin für das diesjährige Osterfest.

Aktuell reiht sich am Firmament ein Himmelsschauspiel an das andere. Nachdem Beobachter in Deutschland erst vor kurzem Zeugen einer Sonnenfinsternis wurden, zeigt sich nun – zeitlich passend zur Karwoche – der sogenannte „Pink Moon“ am Nachthimmel. Der Aprilvollmond weist mehrere Besonderheiten auf, die auch für die Festlegung des Osterfestes von Bedeutung sind.

Diesmal präsentiert sich die Mondscheibe ungewöhnlich klein am Himmelszelt. Der Grund: Derzeit befindet sich der Erdtrabant in einer Entfernung von 406.000 Kilometern zu unserem Planeten und wird daher als „Minimond“ bezeichnet. Die Bezeichnung „Pink Moon“ wurzelt jedoch in einem ganz anderen Phänomen.

Trotz seines Namens leuchtet das Himmelsobjekt nicht in Rosatönen. Vielmehr geht die Benennung auf die Frühlingsblume Phlox zurück, deren rosafarbene Blüten im April erblühen und nordamerikanische Ureinwohner dazu inspirierten, dem lunaren Ereignis diesen besonderen Namen zu verleihen.

Leuchtender Ostermond

In der Nacht zum Montag entfaltete der Erdtrabant seine volle Leuchtkraft am nächtlichen Himmel und läutete damit feierlich die Osterwoche ein. „Schließlich ist der ‚Pink Moon‘ gleichzeitig der sogenannte Ostermond, der das christliche Osterfest einläutet“, erklärte auch der Astrophysiker Björn Voss. Inzwischen ist der Mond bereits wieder in seine abnehmende Phase eingetreten, bleibt jedoch auch in den kommenden Nächten für Beobachter sichtbar.

Festlegung Ostern

„Der Ostersonntag fällt traditionell auf den ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond nach der Tag-und-Nacht-Gleiche. Wenn wir den regelmäßigen Lauf des Mondes um die Erde berücksichtigen, kommen zahlreiche verschiedene Tage zwischen dem 21. März und dem 19. April als mögliches Datum für den ersten Frühlingsvollmond infrage. Entsprechend groß ist dann auch die Spanne für den Termin des Osterfestes“, erklärt Voss weiter.

Diesmal fällt der Ostersonntag auf den 20. April.