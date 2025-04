So wird das Wetter zu Ostern!

Das Osterwetter in Europa und Österreich zeigt extreme Gegensätze. Von Unwettern und Überflutungen auf Lanzarote bis zu sonnigen Ausblicken in Griechenland durchlebt der Kontinent ein Wechselbad der Gefühle.

In Europa herrscht zu Ostern ein geteiltes Wetterbild. Während einige Urlaubsregionen mit sonnigen Verhältnissen rechnen dürfen, erwarten andere Gebiete heftige Niederschläge bis hin zu Unwettern. Für viele Reisende, die die Feiertage im In- oder Ausland verbringen möchten, lohnt sich daher ein genauer Blick auf die aktuellen Wetterprognosen.

Die Kanareninsel Lanzarote erlebte bereits schwere Niederschläge mit Überflutungen, die zur Ausrufung des Notstands führten. Ein besonders bitterer Umstand für die zahlreichen Osterurlauber vor Ort. Die Situation hat sich inzwischen jedoch entspannt, und die Sonnenstrahlen kehren zurück.

In Norditalien und der Südschweiz sieht die Lage deutlich angespannter aus. Meteorologen prognostizieren für die gesamte Karwoche intensive Regenfälle und teils kräftige Gewitter. Die Wettermodelle deuten auf Niederschlagsmengen von 300 bis 400 Litern pro Quadratmeter hin.

Vergleichbare Wetterverhältnisse werden für Südfrankreich und die Balkanregion vorhergesagt. Auf dem spanischen Festland und in Portugal gestaltet sich das Wetter wechselhaft mit trockenen Perioden im Wechsel mit regnerischen Phasen.

Deutlich freundlicher präsentieren sich die Aussichten für Griechenland und die Türkei. Diese Mittelmeerregionen dürfen über einen Großteil der Woche auf angenehmes Wetter hoffen. Die Wahrscheinlichkeit für vereinzelte Schauer und Gewitter steigt erst zum Ostermontag hin an.

Wetter in Österreich

In Österreich zieht am Dienstag ein Italientief über den Süden und Osten hinweg und bringt Regenfälle mit sich. Im Gebiet von den Ötztaler Alpen bis nach Oberkärnten sind häufige Schauer zu erwarten, während der Osten mit vereinzelten Regengüssen rechnen muss. In Vorarlberg und Oberösterreich kann zeitweise die Sonne durchkommen. Der Nachmittag bringt entlang der Nordalpen mögliche Gewitter. Windige Verhältnisse prägen den Tag, besonders in den Alpenregionen durch Föhn. Je nach Region und Sonnenscheindauer liegen die Temperaturen zwischen 14 und 22 Grad.

Am Mittwoch sorgt föhniger Südwind in zahlreichen Regionen Österreichs für sonniges Wetter. Besonders entlang der Alpennordseite und in den östlichen Landesteilen zeigt sich freundliches Wetter. Der Süden bleibt zunächst unter einer Wolkendecke, bevor es im Tagesverlauf Auflockerungen gibt. Gegen Abend setzt dort erneut Regen ein. Auch im Norden können vereinzelte Gewitter am Abend auftreten. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 17 und 27 Grad, abhängig von der jeweiligen Region.

Der Westen und Südwesten präsentiert sich kühler und feuchter mit Maximumwerten von 9 bis 20 Grad. Diese Regionen müssen mit vielen Wolken und immer wieder einsetzendem Regen rechnen. Die Schneefallgrenze sinkt ab – in Vorarlberg kann die weiße Pracht bis auf etwa 1300 Meter herabkommen. Vom Tiroler Unterinntal bis zum Burgenland bleibt es deutlich milder mit 21 bis 26 Grad, begleitet von kräftigem Föhn.

Osterwochenende-Prognose

Der Karfreitag leitet in ganz Österreich einen spürbaren Temperaturrückgang ein. Besonders östlich von Innsbruck dominiert bis in die Mittagsstunden trübes Wetter mit anhaltendem Regen. Später wechseln sich Bewölkung, kurze sonnige Abschnitte und Schauer ab. In den nördlichen und östlichen Landesteilen besteht zudem Gewittergefahr. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1300 und 1900 Metern. Vorarlberg und das Tiroler Oberland bleiben überwiegend niederschlagsfrei. Im Donauraum verstärkt sich der Westwind. Die Temperaturwerte reichen von 7 bis 15 Grad, wobei im Osten, etwa in Wien und Graz, bis zu 20 Grad möglich sind.

Der Samstag bringt wechselhaftes Wetter. Wolken und gelegentliche kurze Schauer wechseln sich mit immer wieder auftretenden sonnigen Phasen ab – besonders am Nachmittag. Im Südwesten, etwa vom Brenner bis nach Arnoldstein in Kärnten, kann es durchgehend trüb bleiben. In vielen Gebieten macht sich ein lebhafter Südost- bis Südwind bemerkbar. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 14 und 22 Grad.

Am Ostersonntag bleibt es in weiten Teilen Österreichs trocken mit Sonnenschein. Nur vom Tiroler Alpenhauptkamm über Osttirol bis nach Oberkärnten halten sich dichte Wolkenfelder mit vereinzelten Regenfällen.

Im späteren Verlauf können auch im Salzkammergut und rund um den Bodensee Schauer entstehen. Der Südwind nimmt wieder an Stärke zu, und die Temperaturen klettern auf 16 bis 23 Grad.