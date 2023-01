Todorovic: „Mein Vater weinte, weil er noch kein Enkelkind hat“ (FOTO, VIDEO)

Die berühmte Sängerin Milica Todorovic blickte auf die guten Dinge zurück, die ihr im Jahr 2022 widerfahren sind, und sprach über ihre Kollegen, ihr Einkommen, neue Immobilien, aber auch darüber, dass sie vielleicht ahnt, dass sie in der Liebe kein Glück haben könnte.

Wie sie selbst in einem Interview für das serbische Portal 24sedam zugab, blickt Milica Todorovic zufrieden und glücklich auf das vergangene Jahr zurück, zumindest was die Arbeit angeht.

„Privat hat sich nichts Besonderes getan, und was die Arbeit betrifft, ist da immer etwas los. Ich habe viel gearbeitet, hatte neue Projekte. Das Wichtigste für mich war, dass ich gesund war. Alles in allem bin ich glücklich und zufrieden. Ein erfolgreiches Jahr“, sagte Milica in einem Interview für das oben genannte Portal.

Sie fügte hinzu, dass sie nie von Geld besessen war und dass sie immer bescheiden war. Sie habe immer anderen geholfen und kaufe gerne Make-up oder Malutensilien für sich selbst.

Auf die Frage, ob sie Druck von der Öffentlichkeit und ihrer Familie verspüre, weil sie nicht geheiratet und keine Kinder bekommen habe, sagte die Sängerin:

„Meine Familie ist etwas Besonderes, sie sind keine engstirnigen Menschen. Aber wir hatten eine Situation im Haus, als meine Mutter mich anrief und ihre Augen voller Tränen waren. Sie sagte, ihr Vater habe sie zum Weinen gebracht. Ich fragte, was passiert ist, und sie sagte: ‚Nun, er hat im Internet gesehen, wie einige Leute mit ihren Enkeln spazieren gingen: Er hat dann geweint, weil er keine eigenen Enkel hat.‘“, sagte die junge Sängerin.

Auf die Frage, ob sie es für eine Art Regel hält, dass Frauen ihr Leben nach einer bestimmten Ordnung gestalten – Schule, Arbeit, Ehe, Kinder – antwortete sie, dass es einige gibt, die so denken und dass es sie verrückt macht.

“Alles muss eine gewisse Ordnung haben, das ist uns noch aus der Vergangenheit geblieben. Uns wurde gesagt: ‚Du musst heiraten, du musst die Schule beenden‘, oder wenn ein Kind Talent hatte und damit arbeiten wollte, wurde ihm gesagt: ,Das wirst du nicht arbeiten, du studierst Medizin und wirst ein Arzt sein.‘ Ich denke, dass jedes Wesen das Recht hat zu wählen, was es sein möchte und welche sexuelle Orientierung es haben will. Auch wann es heiratet, wann es sich scheiden lässt, wann es ein Kind bekommt! Ich denke, das sind unhöfliche Fragen, wie etwa: ‚Warum hast du noch kein Kind?‘ Darauf antworte ich: „Genau auf dich habe ich mein ganzes Leben gewartet, dass du kommst und mir diese Frage stellst!“, erklärte Todorovic ehrlich.