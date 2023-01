Todkranke Frau vertraut ihre 3 Kinder eigener Schwester an – abgelehnt!

Wie oft waren Sie in einer fast filmreifen Situation, bei der Sie einfach nicht glauben konnten, dass das wirklich Ihr Leben ist und ausgerechnet Ihnen passiert? Eine Frau erzählte ihre außergewöhnliche Geschichte, die sie zur Zielscheibe der Öffentlichkeit machte, weil ihre Schwester, mit der sie seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr hatte, sie kontaktierte und ihr mitteilte, dass sie an einer unheilbaren Krankheit leide.

Die schockierende Nachricht endete damit jedoch noch nicht: sie bat sie nämlich, ihre drei Kinder, die sie nie getroffen hatte, nach ihrem Tod zu adoptieren. Obwohl diese Situation scheinbar eindeutig ist und der Frau keine andere Wahl blieb, als den letzten Wunsch ihrer Schwester zu erfüllen, gab sie dennoch zu, dass sie sich geweigert hat, weil ihr das persönliche Glück wichtiger war.

Via Reddit erklärte die 25-Jährige, dass sie und ihr Mann vereinbarten, keine Kinder zu bekommen, als sie heirateten. Ihre Schwester bekam die Diagnose kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes, ihre anderen zwei Kinder waren im Alter von sechs und acht Jahren.

„Ihr Ex-Mann will diese Kinder nicht, weil sie ihn jahrelang mit diversen Männern betrogen hat, also behauptet sie, dass es nicht seine sind und sie nicht wisse wer ihr Vater ist. Zwischen uns sind sechs Jahre Unterschied, wir sind nicht zusammen aufgewachsen und die gemeinsamen Erinnerungen, die wir haben, sind schrecklich. Nachdem sie mit 18 weggezogen war, sprachen wir kein einziges Wort mehr miteinander, außer bei der Beerdigung meiner Eltern. Ich finde es unfair, dass ich meinen Mann darum bitten soll, sich um diese Kinder zu kümmern. Ich denke sogar, dass er mich verlassen würde, und wenn er gehen würde, könnte ich mir ohne sein Einkommen sowieso nichts für diese Kinder leisten”, sagte sie.

Die 25-Jährige begründete ihre Entscheidung und wies darauf hin, dass dies ihr Leben sei.

„Es ist mein Leben und ich habe das Recht egoistisch zu sein, ein Kind ist keine Pflicht die man 18 Jahre lang hat, es ist eine lebenslange Pflicht, und ich habe mich dagegen entschieden. Sie hat ihren Ehemann mit mehreren verschiedenen Männern betrogen und dann eben verloren; Ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist einzugreifen und sie vor den Folgen ihrer eigenen Taten zu retten. Ich habe nicht das Gefühl, ihr etwas schuldig zu sein.”

Ihre Schwester hatte Mühe, diese Antwort zu akzeptieren, und beschimpfte sie.

„Ihre Freunde, die ich nie getroffen habe, haben mich angesprochen und mich rund um die Uhr angerufen und böse Nachrichten hinterlassen, sie haben gesagt, dass ich eine Schwester werden soll.”

Anstatt das Sorgerecht für die Kinder zu übernehmen, bot die Frau an, für DNA-Tests und einen Privatdetektiv aufzukommen, um ihre leiblichen Väter zu finden.

Die Kommentare zu diesem Fall sind vielfältig und die Meinungen geteilt.

„Wenn du diese Kinder überhaupt nicht kennst, verstehe ich nicht, warum deine Schwester dich als Vormund haben möchte. Wie sollen sie sich bei dir wohlfühlen, nachdem sie ihre Mutter verloren haben?“, „Diese sogenannten Freunde von ihr sollten eher die Erziehungsberechtigten sein als sie, weil sie bereits eine Beziehung zu den Kindern haben”, “Nicht alle sind bereit, willig und in der Lage Eltern zu sein, und wenn Sie das alles nicht sind, dann leiden die Kinder am meisten darunter”, ” Vielleicht springt einer ihrer ätzenden Freundinnen ein, ansonsten sollte die Schwester andere Vorkehrungen treffen, um sich um ihre Kinder zu kümmern“, lauten einige Kommentare.

Allerdings bekräftigen das nicht alle und zeigten Unverständnis.

„Betrachten Sie es aus der Perspektive Ihrer Schwester. Sie wird sterben und ihre Kinder werden ohne Eltern zurückbleiben. Es ist ganz natürlich, dass sie möchte, dass sich jemand um ihre Kinder kümmert.“ Sie hat keine andere Wahl, als ihre Kinder jemanden anzuvertrauen, wäre ich an ihrer Stelle würde ich meine Kinder demjenigen anvertrauen, dem ich am meisten vertraue. Das bedeutet also, dass deine Schwester dir vertraut und dich respektiert”, sind einige der Kommentare.

Was ist Ihre Meinung dazu? Was würden Sie tun, wenn Sie sich in dieser Situation befinden würden?