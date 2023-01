Töchter von Goran Bregovic gehören drei verschiedenen Religionen an

Goran Bregovic hat aus seiner Ehe mit Dzenana Bregovic drei Töchter: Ema, Lula und Una.

Seine Mutter war Serbin, sein Vater Kroate, er selbst ist also ein “Mischling”. Gorans Frau ist Muslimin, die drei Töchter gehören unterschiedlichen Religionen an.

Die eine bekennt sich zu dem muslimischen Glauben, die andere zum Buddhismus und die Dritte zum orthodoxen Christentum.

„Als meine Kinder klein waren, waren sie zum Bayram Fest Muslime, weil sie damals Geschenke bekommen haben, und zu Weihnachten und Ostern waren sie Christen, weil sie damals auch Geschenke bekommen haben. Jetzt weiß ich nicht mehr, was sie feiern. Ich glaube, nur die Mittlere, die jetzt in der Pubertät ist, ist Buddhistin. Das stört mich natürlich nicht. Meine Kinder werden Französinnen sein, obwohl sie gerne in unsere Region kommen und hier Freunde haben“, sagte Bregovic und fügte hinzu: „Und für meine Frau und mich ist es zu spät, wir beide werden immer “nasi” sein. Geheilte “Nasi”. Es ist schwer sich davon im Leben zu heilen”, sagte er.