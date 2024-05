Tödliche Nebenwirkungen: Corona-Impfstoff verliert Zulassung

Das kontroverse Thema rund um den AstraZeneca-Impfstoff gegen COVID-19 erfährt eine erneute Diskussion. In der EU verliert der Impfstoff Vaxzevria, bekannt durch sein Potenzial für seltene, aber schwere Nebenwirkungen, wie Hirnthrombosen, seine Zulassung. Der Schritt folgt auf die Entscheidung des Herstellers AstraZeneca, den Impfstoff aufgrund mangelnder Nachfrage nicht weiter zu produzieren.

In Deutschland stieß der Impfstoff, trotz seiner verbreiteten Anwendung und anschließenden Einschränkungen aufgrund von Sicherheitsbedenken, auf eine kontroverse Debatte unter Politikern. Während die statistische Seltenheit der Nebenwirkungen durch Fachleute bestätigt wurde, werfen rechtliche Auseinandersetzungen und die Forderung nach Transparenz Fragen zur Aufarbeitung der staatlichen Corona-Maßnahmen auf.

Corona-Impfstoff von AstraZeneca

Die Geschichte des Vaxzevria-Impfstoffs ist geprägt von Höhen und Tiefen. In Deutschland, wo er millionenfach verabreicht wurde, kam es im März 2021 zum vorläufigen Einsatzstopp. Ursache waren Empfehlungen des Paul-Ehrlich-Instituts, das einen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Auftreten von seltenen Thrombosen als plausibel erachtete. Diese Entwicklungen sorgten nicht nur national, sondern auch international für Aufsehen. In Großbritannien, einem der ersten Länder, das den AstraZeneca-Impfstoff zuließ, wurden ähnliche Beobachtungen gemacht. Trotz der geringen Wahrscheinlichkeit der Nebenwirkungen führten diese in einigen Fällen zum Tod der Betroffenen. Politische Entscheidungsträger waren über die adäquate Reaktion gespalten, was zu einer breiten Debatte über Nutzen und Risiken der Impfung führte.

Rechtliche Auseinandersetzungen

Untersuchungen enthüllten, dass der Impfstoff eine Autoimmunreaktion auslösen kann, die zur Bildung besagter Blutgerinnsel führt. Diese Erkenntnisse trugen zu einer differenzierteren Betrachtungsweise bei, führten aber auch zu rechtlichen Herausforderungen für AstraZeneca. In Deutschland und Großbritannien sah sich der Pharmakonzern mit Schadenersatzforderungen konfrontiert. Die Forderungen nach Transparenz und Auskunft über die bekannten Nebenwirkungen des Impfstoffs werden stärker.