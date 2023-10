Tödliche Schießerei unter Migranten: Drei Tote und ein Verletzter

In den frühen Morgenstunden kam es auf einem verlassenen Bauernhof in der Nähe der Ortschaft Horgos in Serbien zu einer tödlichen Schießerei zwischen Migranten. Drei Personen verloren dabei ihr Leben, eine weitere wurde verletzt. Die Identität der Opfer als Migranten wurde von Polizeiquellen bestätigt.

Eine tödliche Schießerei hat heute früh auf dem ehemaligen landwirtschaftlichen Gut Backa in der Nähe der Ortschaft Horgos in Vojvodina stattgefunden. Drei Migranten kamen dabei ums Leben, ein weiterer wurde verletzt, wie Quellen aus der Polizeidirektion in Kikinda gegenüber RTS bestätigten.

Die Schießerei, die außerhalb der besiedelten Ortschaft stattfand, hat die Bürger von Horgos beunruhigt. Seit dem frühen Morgen berichten sie in den sozialen Netzwerken über die anhaltende Schießerei, die in der Grenzregion zu hören war.

Auseinandersetzung zweier Gruppierungen

„Leider haben wir erlebt, dass Horgos einem Nahost-Kriegsschauplatz ähnelt! Seit 4 Uhr morgens knallt es rund um das Dorf?! Was wird hier noch passieren?“, lautet einer der Kommentare in den sozialen Netzwerken.

Polizeikräfte sind am Tatort eingetroffen und suchen nach den Tätern. Die Staatsanwaltschaft in Subotica wurde ebenfalls informiert. Nach Berichten des Telegrafen handelt es sich bei der Auseinandersetzung um zwei Gruppierungen von Migranten.

Weitere Informationen zu den umliegenden Ereignissen oder der gesamten Situation sind derzeit nicht verfügbar.