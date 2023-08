Wien: 32-Jähriger bedroht Gruppe mit Waffe

In der Taborstraße in Wien kam es am Sonntag zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Männer und einem 32-Jährigen, der zwei Mitglieder der Gruppe mit einer Waffe bedrohte. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen.

Am Sonntagmorgen in Wien erreichte der Streit zwischen einer Gruppe von Männern und einem einzelnen 32-Jährigen einen gefährlichen Höhepunkt. Als der Streit eskalierte, zog der 32-jährige Mann eine Waffe und bedrohte zwei Mitglieder der Gruppe damit.

Die Auseinandersetzung ereignete sich um 8.35 Uhr in der Taborstraße. Wie es zu der Konfrontation kam und was der genaue Auslöser war, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Nachdem der Tatverdächtige die beiden Männer bedroht hatte, ergriff er die Flucht. Die übrigen Mitglieder der Gruppe alarmierten daraufhin die Polizei. Dank ihrer prompten Reaktion konnte der flüchtige 32-Jährige in der Nähe des Tatortes gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Im Gebüsch fanden die Beamten die Schreckschusspistole, mit der der Tatverdächtige die beiden Männer bedroht hatte. Das Beweismittel wurde sichergestellt.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab zudem einen Wert von über zwei Promille im Blut des Festgenommenen.

Als Nebenprodukt der Ermittlungen stellten die Beamten außerdem fest, dass einer der bedrohten Männer, ein 24-Jähriger, mehrere nicht bezahlte Verwaltungsstrafen hatte. Da der junge Mann den offenen Betrag nicht begleichen konnte, wurde auch er festgenommen.