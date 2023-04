Jugendlicher bedroht Mitschüler mit geladener Waffe

Am Dienstagvormittag wurden in Spittal an der Drau in Kärnten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren von ihrem Mitschüler, der ebenfalls 14 Jahre alt ist, bedroht.



Dies geschah auf offener Straße, als der Tatverdächtige dem älteren Jungen eine geladene Schreckschusspistole an die Schläfe hielt. Die bedrohten Jugendlichen konnten sich über die Straße retten und flüchteten in einen öffentlichen Bus. Der Verdächtige wurde dank Zeugenaussagen von der Polizei ausfindig gemacht und vernommen.



Bei ihm wurde die Waffe sowie weitere Munition in seiner Hosentasche gefunden. Der Tatverdächtige gab an, die Pistole im Wald gefunden und mit sich getragen zu haben, um „cool“ zu sein. Die Polizei hat ihn auf freiem Fuß angezeigt und ein Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen.