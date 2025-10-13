Tödlicher Ausraster: Taube klaut Mann Pommes

Eine verlorene Pommes, ein tödlicher Tritt: In Kulmbach eskalierte ein Mann beim Imbiss und tötete eine Taube vor den Augen schockierter Passanten.

Ein 58-jähriger Mann muss sich in Kulmbach strafrechtlich verantworten, nachdem er eine Taube durch einen gezielten Fußtritt getötet hat. Die örtliche Polizei hat nach dem Vorfall Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag auf dem Kulmbacher Holzmarkt. Der Mann verzehrte gerade eine Mahlzeit an einem Imbissstand, als ihm eine Pommes auf den Boden fiel. Als eine Taube herbeiflog und die Pommes aufpickte, reagierte der 58-Jährige zunächst, indem er auf den Schwanz des Vogels trat. Anschließend versetzte er dem Tier einen gezielten Tritt, der zum sofortigen Tod der Taube führte.

Zeugen reagierten

Aufmerksame Passanten wurden Zeugen des Geschehens, alarmierten umgehend die Polizei und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Laut geltendem Tierschutzgesetz kann ein derartiges Vergehen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer entsprechenden Geldstrafe geahndet werden.