Schulausflug endet in Klinik – Wespenschwarm greift Kinder an

Plötzlicher Schrecken beim Schulausflug: Erdwespen attackierten grundlos eine Volksschulklasse auf einem Tiroler Spielplatz – mit ernsten Folgen für mehrere Kinder.

Ein Schulausflug der dritten Klasse Volksschule endete am Montag nahe dem Hochschwarzweg in Volders bei Innsbruck mit einem Schrecken. Die Kinder wurden unmittelbar nach ihrer Ankunft an einem Spielplatz von Erdwespen attackiert, die ohne erkennbaren Anlass angriffen.

Laut Polizeiangaben gegenüber dem ORF hatten die Schülerinnen und Schüler weder das Nest betreten noch die Insekten bewusst provoziert. Dennoch kam es zu dem plötzlichen Angriff auf die Gruppe.

Allergischer Schock

Die Folgen waren ernst: Ein Kind musste nach einem allergischen Schock per Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik transportiert werden. Sieben weitere Kinder sowie eine Lehrperson erlitten ebenfalls Stiche durch die aggressiven Insekten.

Spielplatz gesperrt

Nach medizinischer Versorgung konnte das schwerer verletzte Kind die Klinik wieder verlassen. Die Gemeindeverantwortlichen in Volders reagierten umgehend und sperrten den auf Privatgrund befindlichen Spielplatz.

Zur Beseitigung des Wespennestes wurde ein Kammerjäger beauftragt.