Geköpfte Katze am Waldrand: Polizei jagt skrupellosen Tierquäler

Grausiger Fund in Bregenz: Am Montagnachmittag stießen Passanten neben einem Wohnhaus am Waldrand auf eine enthauptete Katze. Der schockierende Vorfall löste umgehend polizeiliche Ermittlungen aus. Die Beamten gehen von einem Fall schwerer Tierquälerei aus und haben die Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn unter der Telefonnummer 059133-8140 zu melden.

Laufende Ermittlungen

Die bisherigen Untersuchungen deuten darauf hin, dass ein Täter dem Tier vorsätzlich den Kopf abgetrennt hat. Trotz intensiver Suche konnte der Katzenkopf in der Umgebung nicht aufgefunden werden. Auch der Besitzer des getöteten Tieres ist derzeit noch unbekannt.

Nach dem österreichischen Tierschutzgesetz wird vorsätzliche Tierquälerei als Straftat verfolgt und kann mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bis zu 120 Tagessätzen geahndet werden. Der vorliegende Fall fällt unter die Kategorie der besonders schweren Tierquälerei mit erheblicher Grausamkeit.

Die Ermittlungen dauern an.