Alarmstufe Rot im Weinviertel: Wasserkrise durch Bakterienbefall

Erhöhte Warnstufe für die Wasserversorgung: In Laa an der Thaya müssen Bewohner ihr Leitungswasser abkochen – gefährliche Darmbakterien wurden nachgewiesen.

Das Trinkwasser im gesamten Stadtgebiet von Laa an der Thaya ist mit Enterokokken belastet und muss vor dem Verzehr abgekocht werden. Die Stadtgemeinde im Bezirk Mistelbach veröffentlichte am Montag auf ihrer offiziellen Webseite eine entsprechende Warnung.

Laut der behördlichen Mitteilung darf das Leitungswasser derzeit ausschließlich nach einer „sicheren Desinfektion“ als Trinkwasser verwendet werden, was ein sprudelndes Abkochen für mindestens drei Minuten erfordert.