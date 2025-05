Tödlicher Sturz: 33-Vater stirbt nach Balkonsturz – Familie unter Schock

Ein Moment der Unachtsamkeit endete tödlich: Bei Arbeiten am Elternhaus verlor ein 33-jähriger Steirer das Gleichgewicht und stürzte vom Balkon in die Tiefe.

Ein 33-jähriger Familienvater aus Kirchberg an der Raab kam am Donnerstagnachmittag bei einem tragischen Unfall ums Leben. Der Mann aus der Südoststeiermark stürzte während Montagearbeiten am Elternhaus vom Balkon in die Tiefe. Laut Polizeiangaben führte er die Arbeiten gemeinsam mit seinem Schwiegervater durch, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor und abstürzte. Seine Schwester wurde Zeugin des Unglücks und setzte umgehend einen Notruf ab.

Erfolglose Rettungsversuche

Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen konnte dem Verunglückten nicht mehr geholfen werden. Die Sanitäter begannen zwar unverzüglich mit der Reanimation, doch der junge Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben keine Hinweise auf Fremdverschulden – es handelt sich offenbar um einen tragischen Unglücksfall.

Die Angehörigen des Verstorbenen stehen unter Schock und werden von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut.

Häufige Unfälle bei privaten Bauarbeiten

Stürze wie dieser sind kein Einzelfall. Laut Allgemeiner Unfallversicherungsanstalt (AUVA) ereignen sich in Österreich jährlich rund 1.700 schwere Unfälle bei privaten Bau- und Montagearbeiten. Besonders gefährlich sind Arbeiten in der Höhe ohne ausreichende Absicherung.

Die österreichische Bauordnung schreibt vor, dass bei Arbeiten mit einer Absturzhöhe von mehr als zwei Metern entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen. Dazu zählen fest installierte Geländer oder temporäre Sicherungssysteme wie Haltegurte. Experten raten, auch bei kleineren Heimwerkerarbeiten nicht auf angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu verzichten.

📍 Ort des Geschehens