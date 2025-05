Saharastaub bringt 30 Grad – dann droht der Temperatursturz

Der Saharastaub kehrt zurück. Das Wetterphänomen, das regelmäßig für Schlagzeilen sorgt, wird in den nächsten Tagen erneut über Österreich hinwegziehen. Renommierte Wetterdienste wie die GeoSphere Austria (staatlicher Wetterdienst Österreichs) und Wetteronline haben entsprechende Prognosen veröffentlicht.

Bei diesem Naturereignis handelt es sich um mikroskopisch kleine Sand- und Staubpartikel aus der nordafrikanischen Wüste. Kräftige Luftströmungen können diese feinen Teilchen über Distanzen von mehreren tausend Kilometern bis nach Mitteleuropa transportieren. Die Folgen für Österreich sind typischerweise ein diffuser Himmel, gedämpftes Sonnenlicht und eine vorübergehende Verschlechterung der Luftqualität.

Staubwolken im Anmarsch

„Nach strahlendem Sonnenschein wird es bis zum Wochenende zunehmend diesiger und wolkiger. Bereits morgen erreichen die ersten Staubwolken aus der Sahara den Alpenraum„, informiert Wetteronline in einem aktuellen Posting. Die GeoSphere Austria veranschaulicht mit einer grafischen Darstellung, wie sich die Gesamtstaubkonzentration in den kommenden Tagen über Europa entwickeln wird.

Gesundheitsrisiken beachten

Für Menschen mit Asthma, Allergien oder chronischen Lungenerkrankungen stellt der Saharastaub eine besondere Belastung dar. Medizinische Fachgesellschaften raten diesen Risikogruppen, während der erhöhten Staubkonzentration körperliche Aktivitäten im Freien zu reduzieren. Die feinen Partikel können die Atemwege reizen und bestehende Beschwerden verstärken. Besonders problematisch: Der Saharastaub kann sich mit Pollen verbinden und dadurch allergische Reaktionen zusätzlich intensivieren.

Wetterumschwung kommt

Für das Wetter der nächsten Tage bedeutet dies: Am Freitag und Samstag bleibt es zunächst frühsommerlich warm in Österreich. Die Temperaturen klettern nahe an die 30-Grad-Marke, vereinzelt könnte sogar der erste Dreißiger des Jahres gemessen werden. Ab Sonntag zeichnet sich jedoch ein markanter Wetterumschwung ab. Aus nördlicher Richtung strömen kühlere Luftmassen ein, die Regenschauer und Gewitter mit sich bringen.

Diese sorgen für eine nachhaltige Abkühlung – laut GeoSphere Austria werden die Temperaturen bis Dienstag auf etwa 15 Grad zurückgehen.

