Frühlingssonne und milde Temperaturen in Wien

Frühlingslaune in Wien: Sonne, Wolken und milde Temperaturen prägen den heutigen Tag. Die Stadt erwacht im sanften Licht, während das freundliche Hochdruckwetter für einen angenehmen Tag im Freien sorgt.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Wolkig, aber freundlich bei 15–17 °C

Vormittag: Meist trocken, Sonne zwischen Wolkenlücken

Nachmittag: Temperaturen steigen auf 22–23 °C, ideales Wetter für Aktivitäten im Freien

Wind: Schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost, 8–11 km/h

Regen: Tagsüber kein Thema, nachts vereinzelt leichter Sprühregen

Sonne: Rund 14 Stunden, echtes Frühlingsfeeling

Wetter in ganz Österreich

Osten: Hochdruckwetter, trocken mit Sonne-Wolken-Mix, 20–23 °C, schwacher Wind

Süden: Mild, Sonne setzt sich durch, mehr Wolken im Tagesverlauf, 18–22 °C, weitgehend trocken

Westen: Wechselhaft, dichtere Wolken, zeitweise leichter Regen, 15–19 °C, gelegentlich auffrischender Wind

Zentrum: Übergangstag, anfangs freundlich, später mehr Wolken, vereinzelt Schauer, 17–21 °C

Wettertrend für die kommenden Tage

Am Donnerstag kündigt sich ein Wetterumschwung an: Dichtere Wolken, sinkende Temperaturen und zeitweise Regen. In Wien sinken die Höchstwerte auf etwa 17 °C, der Wind frischt auf.

Auch am Freitag bleibt es unbeständig mit weiteren Regenschauern und maximal 16–17 °C. Das Wochenende bringt voraussichtlich wieder mehr Sonne, bleibt aber noch frisch.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den heutigen Tag für Aktivitäten im Freien – ob Radfahren, Spazieren oder ein Eis am Donaukanal. Ab morgen wird’s deutlich wechselhafter, also heute noch einmal die Sonne tanken und den Frühling genießen!