Tragödie in der Stadt: Radfahrerin stirbt unter Straßenbahn

Ein tragischer Unfall in Linz-Urfahr: Eine Straßenbahn erfasste eine Radfahrerin, die unter die Bahn geriet und tödlich verletzt wurde.

Ein tragischer Vorfall erschütterte den Linzer Stadtteil Urfahr, als eine Straßenbahn der Linie 2 in die Station einfuhr und dabei eine Radfahrerin übersah. Die etwa 50-jährige Frau geriet unter die Straßenbahn und erlitt tödliche Verletzungen. Die dramatische Situation führte zu einem Großeinsatz von Rettungskräften, da sie zusammen mit ihrem Fahrrad unter der Bahn eingeklemmt war. Obwohl Notarzt und Feuerwehr schnell vor Ort waren, konnte der Frau nicht mehr rechtzeitig geholfen werden.

Augenzeugenbericht

Ein Fahrgast der Straßenbahn schilderte gegenüber oe24 die Geschehnisse: „Die Straßenbahn war gerade dabei, in die Station vor der Berufsschule in der Ferihumerstraße einzufahren, als zwei Radfahrer den Zebrastreifen überqueren wollten.“ Offenbar übersahen die Radfahrer sowohl die rote Ampel als auch die herannahende Straßenbahn, was zur Kollision führte. Ob ein zweiter Radfahrer tatsächlich involviert war und wie dessen Zustand ist, bleibt bislang unklar.

Polizeibericht

Die Polizei bestätigte den Unfall, der sich am Dienstag um 12:49 Uhr ereignete, und teilte mit, dass die Radfahrerin dabei ums Leben kam. Ein ausführlicher Bericht zu den genauen Umständen des Unfalls wird noch erwartet.