Tödlicher Urlaub: Alligator tötet Frau vor den Augen ihres Mannes

Eine 61-jährige Kanufahrerin ist im US-Bundesstaat Florida nach einer Alligator-Attacke ums Leben gekommen. Die Frau, Cynthia D., befand sich gemeinsam mit ihrem Ehemann auf dem Wasser, als es zu dem tödlichen Zwischenfall kam. Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Einmündung des Tiger Creek in den Lake Kissimmee, nicht weit von Orlando entfernt. Das Ehepaar paddelte durch seichtes Gewässer mit einer Tiefe von etwa 75 Zentimetern.

Tödlicher Zwischenfall

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatten die beiden Amerikaner das Reptil offenbar nicht bemerkt und waren direkt über es hinweggefahren. Das aufgeschreckte Tier reagierte aggressiv und brachte das Kanu zum Umkippen. Es folgte ein verzweifelter Kampf, bei dem der Ehemann noch versuchte, das Raubtier zu verscheuchen und seine Frau zu retten – jedoch ohne Erfolg.

Kurze Zeit nach dem Vorfall gelang es Tierfängern, einen 3,30 Meter langen Alligator einzufangen, der möglicherweise für den Angriff verantwortlich war. Behörden fingen am Folgetag sogar einen zweiten Alligator ähnlicher Größe in unmittelbarer Nähe des Unfallortes ein.

Laut der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission sind tödliche Alligatoren-Angriffe „extrem selten“. Beunruhigend ist jedoch, dass sich an derselben Stelle im März bereits ein ähnlicher Vorfall ereignete. Dabei wurde eine Kajakfahrerin von einem Alligator am Ellbogen gebissen und musste per Luftrettung ins Krankenhaus transportiert werden.

Die Behörde empfiehlt Wassersportlern in Florida, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen: Haustiere sollten vom Wasser ferngehalten werden, und Schwimmen sei nur an ausgewiesenen Stellen bei Tageslicht ratsam. Für Meldungen über auffällige Alligatoren betreibt die Behörde eine kostenlose Hotline.